C++ 首度超越 C 语言仅次榜首 Python，TIOBE 编程指数 6 月排行榜公布

IT之家 6 月 9 日消息,TIOBE 编程社区指数是一个衡量编程语言受欢迎程度的指标,评判的依据来自世界范围内的工程师、课程、供应商及搜索引擎,今天 TIOBE 官网公布了 2024 年 6 月的编程语言排行榜,IT之家整理如下:

Python 排名第一:占比 15.39%,本月上升 2.93%

C++ 排行第二:占比 10.03%,本月下跌 1.33%

C 排行第三:占比 9.23%,本月下跌 3.14%

Java 排行第四:占比 8.40%,本月下跌 2.88%

C# 排行第五:占比 6.65%,本月下跌 0.06%

本月排行榜中,虽然 C 语言与 C++ 语言指数均有所下降,但由于 C 语言下降更为严重,这反而导致了 C++ 超越 C 语言,首度登上 TIOBE 排行榜排名第二的位置。

TIOBE 的 CEO Paul Jansen 声称,C++ 最初被认为是 C 语言的 "更好版本",不过在 39 年发展后的今天,这款语言才在流行度方面超过了 C 语言,“C++ 在 TIOBE 指数中的排名从未如此高,而 C 语言的排名从未如此低”。

C++ 的主要优势在于其性能和可扩展性,自 2011 年以来,这款语言每三年发布一次重大更新,尽管大多数编译器和工程师无法跟上这个节奏,但这种迭代策略被业界认为是‘成功’的,目前业界主要在各种嵌入式系统、游戏开发和金融交易软件等领域使用相关语言。

除了 C++ 与 C 语言之争外,其他值得注意的 TIOBE 指数亮点包括 Go 语言首次进入排名第七、Rust 语言首登排名第十七。

相关阅读:

《TIOBE 发布 5 月编程指数排行榜,Fortran 语言首次进入前 10 名》

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。