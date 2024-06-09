首次“落子”中东市场，中国联通沙特公司开业

IT之家 6 月 9 日消息，中国联通沙特公司于今年 6 月 6 日在利雅得正式开业。沙特电信 Center3 首席战略官拉斐尔・朱安表示，将与中国联通在云服务、技术创新、产业数字化等方面展开合作。

▲ 图源中国联通官网

中国联通董事王俊治指出，中国联通将借此机遇积极与沙特当地运营商及各界合作伙伴开展紧密合作，依托中国联通国际网络资源和服务能力，以国际快线、全球智能组网、数据中心、云网一体化解决方案、物联网解决方案等产品和综合信息解决方案为抓手，为在沙中资企业以及开拓国际市场的沙特当地企业提供服务。

IT之家获悉，中国联通沙特公司是首个在沙特获得商业注册证书（Commercial Registration Certificates）的中国通信运营商，也是中国联通在中东地区成立的首个分支机构，是中国联通在强化全球互联互通和数字化转型之旅中的重要一步。

截至 2024 年 4 月份，中国联通“大联接”用户累计到达数 10.41 亿户，5G 套餐用户累计到达数 2.71 亿户，物联网终端连接累计到达数 5.40 亿户；5G 行业虚拟专网服务客户数 10,560 个；当月智慧客服客户问题解决率 98.0%，当月智慧客服智能服务占比 84.5%。

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