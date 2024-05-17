中国联通、华为完成首个 5G-A 室外规模组网三载波聚合验证，下行速率 4.6Gbps

IT之家 5 月 17 日消息，中国联通研究院发文，宣布中国联通与华为在浦东金桥成功完成首个 5G-A 室外规模组网验证。测试结果显示，在三载波聚合 + 1024QAM 功能开通后，下行测试速率可达 4.6Gbps。

据介绍，自 5G 商用以来，中国联通已累计建设开通 5G 中频基站 127 万座。此次在上海对 FDD 高功率终端进行了商用验证，与普通终端相比，高功率终端的发射功率提高了 3dB，这意味着 5G-A 的上行覆盖将延伸 3dB。

IT之家注：5G-A 全称为 5G-Advanced，也称 5.5G，是 5G 的技术演进，相较于 5G 能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升。

测试结果显示，在中远点等功率受限场景下的上行速率提升超过 27%。中国联通表示，这对于上海网红直播来说是一大福音，即使在人流密集区域、高并发场景下，也能随时随地进行流畅、无卡顿的直播。

官方表示，中国联通研究院一直致力于 5G 大带宽能力和无线网络架构演进，首次制定 3.5G 室外 200M、室内 300M 5G 大带宽共建共享基站设备技术要求，由此构建了中国联通 5G 基础架构网络，2019 年研究院首次在 3GPP 引入 2.1GHz 40M 大带宽，并在 2021 年推动规模商用，形成了目前中频大带宽 5G 网络架构。

本次在此架构之上，首次引入三载波聚合与 1024QAM，进一步把单用户速率体验推向极致。这意味着联通用户将能够随时随地畅享 4K / 8K 视频、超高清直播、XR 元宇宙、裸眼 3D、生成式 AI 等业务，也将为各新媒体合作伙伴带来同时支持数十路 4K 直播的大容量极致体验，为未来互联网新业态的爆发式增长奠定坚实的网络基础。

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