中国移动 / 联通 / 电信发布 4 月运营数据，移动 5G 套餐客户数达 7.99 亿户

IT之家 5 月 20 日消息，中国移动、中国联通和中国电信今日发布 2024 年 4 月运营数据。
IT之家附具体数据如下：
中国移动方面，移动业务方面，客户总数约 9.97 亿户，其中，本月净增客户数 173.7 万户，本年累计净增客户数 636.2 万户；5G 套餐客户数 7.99 亿户。有线宽带业务方面，客户总数约 3.06 亿户，其中，本月净增客户数 132.7 万户，本年累计净增客户数 815.7 万户。
联通方面，截至 2024 年 4 月份，“大联接”用户累计到达数 10.41 亿户，5G 套餐用户累计到达数 2.71 亿户，物联网终端连接累计到达数 5.40 亿户；5G 行业虚拟专网服务客户数 10,560 个；当月智慧客服客户问题解决率 98.0%，当月智慧客服智能服务占比 84.5%。
电信方面，4 月移动用户数 4.13 亿户，新增 180 万户；5G 套餐用户数 3.32 亿户，新增用户 290 万户；有线宽带用户数 1.92 亿户，新增 8 万户；固定电话用户数 9981 万户，减少 45 万户。
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