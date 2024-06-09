中国 14 亿人，竟然有 7 亿近视眼？

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6 月 6 日是全国爱眼日，这是一个从 1996 年开始确立的节日，到今天已经走过 29 个春秋了。

今天你爱护用眼了吗？▼

大家可能都发现了，当今的小学生，因为近视而戴上眼镜的比例逐步升高。随着年级越来越高，从小学，到中学，再到大学，班上戴眼镜的同学也更多了。

这是大家的直观感受，我国近视发病率也呈现出不断上升的趋势，尤其是青少年群体的近视率居高不下。根据最新的数据，我国儿童及青少年的总体近视率为 52.7%，其中小学生为 35.6%，初中生为 71.1%，高中生为 80.5%。这一数据显示了近视问题在我国青少年中的普遍性和严重性。

努力学习也别忘了爱护眼睛呀 ▼

事实上，近视并不是一项“现代病”，它也是一项困扰了人类数千年，甚至上万年的毛病。

古人也近视

唐朝著名文学家韩愈在其作品《进学解》中有言“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”，用以形容经年累月刻苦读书、努力学习。由于古代没有电灯，进入晚上以后就只能点燃烛火用于照明，甚至还有“凿壁偷光”这样的情况。

这么用眼，想不近视很难 ▼

但这种情况下的灯光根本谈不上明亮，从小开始用功读书的话，对视力的损耗非常大，因而古代读书人也非常容易得近视。

就比如韩愈本人在《祭十二郎文》里面写道“吾年未四十，而视茫茫”，甚至有人怀疑他的名句“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”也是由于近视带来的朦胧美。

艺术家 Philip Barlow 的失焦绘画作品

（向左滑动-图中的绿色是“草色”吗 图：instagram）▼

同为唐宋八大家之一的欧阳修，也是一名近视患者，两宋之际的词人叶梦得在《石林燕语》中记载：“欧阳文忠近视，常时读书甚艰，惟使人读而听之。”

总的来说，由于用眼时间较长、保护不到位等原因，自古以来近视就与教育程度有一定关联。

这也是早年间，戴眼镜被等同于知识分子的原因，甚至“戴眼镜”的人曾一度被污名化，被冠以“四眼”等等之称。

这是中国的情况，到了西方，近视同样是一种非常古老的毛病。

据考证，古希腊著名学者亚里士多德是最早命名、定义近视的人：他第一次使用了 μύώψ (muoops) 这个词，它由 μύειν (muein，闭合) 和ὤψ (oops，眼睛) 演变而来。亚里斯多德将突出的眼球、频繁眨眼、挤压眼皮和近距离阅读等联系在一起。

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根据古罗马作家老普林尼的记载，古罗马皇帝尼禄就是近视眼，他会使用打磨好的祖母绿宝石用于更清楚地观看角斗士表演，尼禄大概也是有记载的首位近视患者。

虽然这个故事受到后世一些学者们的质疑，但从考古发掘的一些文物中，人们认为古人已经初步掌握了凹透镜与凸透镜的使用。

发现的亚述文明时代的水晶镜片 ▼

那么，我们现在佩戴的这种眼镜是什么时候被发明的？

有人说来源于古代中国。宋代《洞天清录》一书中已有记录：“叆叇，老人不辨细书，以此掩目则明。”按照明朝田艺蘅《留青日札摘抄》的记载，叆叇就是眼镜；后来马可波罗也记载说一些大都的官员处理事务时都会戴上眼镜。

但也有人认为眼镜最早来自于 1280-1311 年间的意大利。1289 年，意大利波颇佐家族的一个成员写道：“我这么大的年纪，要是没有眼镜，我就不能阅读和写作了。”说明此时眼镜已经不是什么新鲜事物。

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1301 年，意大利威尼斯成立了眼镜业行业协会，眼镜制造就已经形成了一个颇具规模的产业。

无论如何，最迟在 13-14 世纪期间，眼镜就随着贸易的往来逐渐流向世界各地。

明代古画中，不仅有眼镜，还有眼镜铺 ▼

精密的眼睛

眼睛由眼球及其辅助结构组成：眼球是视觉器官的主要部分，具有折光成像和感光换能两种作用；眼的辅助部分有眼睑、结膜、泪器、眼肌及眼眶内筋膜和脂肪等，对眼球有保护、运动和支持作用。

光线进入眼睛后经历包括角膜、晶状体、玻璃体等在内的多个结构折射，最终成像于视网膜上，信号最终经由视神经传入大脑并经过处理后就是我们所看到的图像。

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由此可知，如果成像刚好位于视网膜上，我们将会看到一幅清晰的图像，这便是正常的视力，也就是“正视”。

但如果由于各种原因造成放松状态下，平行光线进入眼睛后，汇聚于视网膜的前方，人眼就只能看清近处的事物，也就是近视；反之，若光线汇聚于视网膜后方，人眼只能看清远处的事物，俗称远视。

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刚出生的婴儿的双眼眼轴非常短，处于一种远视的状态，被称为“生理性远视”。随着年龄的增长，由于眼球的直径随着生长发育逐渐增加，视轴也逐渐延长，远视的状况逐渐出现变化趋于正常。

一般来说，3-4 岁儿童有 200-250 度的远视储备，5-6 岁的儿童有 150 度到 200 度的远视储备，7-8 岁儿童有 100 度-150 度的远视储备。

如果在幼年阶段长时间近距离、高强度用眼，加上室内光线不良、缺乏户外活动等因素就可能造成远视储备提前耗竭，形成近视。

到 2022 年，我国儿童青少年近视率超 50%

此外，由于每个人之间存在个体差异，相同外界条件下，有的人更容易罹患近视。这也就是为什么有的人自称从小熬夜通宵看小说、打游戏，视力依然很好的原因。

也因此，通常所说的近视具有遗传性，并不是说遗传的是近视本身，而是容易患近视的体质。

除了常用的 E 字视力表以外，还有 C 字表

看 C 字表对视力要求极高

稍有一点近视就只能看到一个一个圆圈

形势已很严峻

根据国家卫健委的数据显示，我国近视人口高达 7 亿人，近视问题在学龄儿童阶段尤为突出。还有研究指出，小学生的近视率为 36%，初中生为 71.6%，高中生为 81%；这表明近视情况不仅非常严重，而且有不断攀升的趋势。

尤其值得注意的是，在一些特定群体中，近视的发病率尤为严重；比如大学生以及医学生、医生群体，有统计显示某些医学院校中近视发生率超过 90%。

医学院的朋友或者去医院看病的朋友

可以关注一下医生群体有多少不戴眼镜

我国近视发病率高，且呈现出明显的年轻化趋势；近视发展到后期还可能导致失明。近视问题已经成为一个严重的公共卫生挑战，需要全社会共同努力加以解决。

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目前我们可以肯定的是，充足的户外活动可以有效预防近视。有理论认为，一方面，户外开阔的视野可以有效缓解眼疲劳，延缓眼轴增长；另一方面，户外活动产生的多巴胺以及激活视网膜上的多巴胺受体，可以有效预防近视的发生。

也因此，教育部也要求各地中小学校保障学生每天校内、校外各 1 个小时体育活动时间，鼓励有条件的学校学生校内户外活动达到 2 小时。

对于学龄期儿童，在低年级阶段就应该养成良好的习惯，严格把控阅读、写作的姿势，避免产生不良习惯；合理饮食、保障睡眠对于保证眼健康也很重要。

谁懂，小编就是小时候不注意写字姿势

小学三年级时就近视 300 度了

针对已出现近视症状的人群，就应尽早开始临床干预，控制近视进展的速度。而对于已经出现高度近视的群体，重点则是避免不可逆的视觉损害。

目前控制近视进展常用的手段就是佩戴框架眼镜。可能有人认为戴眼镜会增加度数，并导致眼睛变形，但这是不正确的。

近视后及时佩戴度数合适的眼镜

是防止度数进一步加深的正确措施

戴眼镜的主要目的是矫正屈光不正，让视野不再模糊；还可以防治视疲劳，保证正常的视觉发育。最重要的是，戴眼镜可以有效预防高度近视的发生。

此外，在经过眼科医生评估后，部分人群还可以选择接受近视手术。

一些常用的近视手术术式 ▼

其实放眼望去，近视在全球都是一项大问题。

尤其是在东亚、欧美等地

几乎每三个人里面就有一个是近视 ▼

国家已经注意到青少年群体极高的近视率，因此这几年都在大力执行“双减”政策。出发点自然是好的，至于实际情况怎么样，就是另一回事了，这与出发点无关。

但无论技术如何进步，最重要的还是养成良好的生活习惯、保持良好的学习习惯，保障充足户外活动时间以及营养摄入。

在任何时候，预防都比治疗投入的成本小。

参考资料：

[1] Tkatchenko TV, Tkatchenko AV. Pharmacogenomic Approach to Antimyopia Drug Development: Pathways Lead the Way. Trends Pharmacol Sci.

[2] de Jong PTVM. Myopia: its historical contexts. Br J Ophthalmol. 2018;102(8):1021-1027.

[3] 国际近视研究院，戚紫怡，刘思辰，等. 国际近视研究院关于年轻人近视发生和发展的报告 [J] . 中华实验眼科杂志，2024, 42 (1):60-71.

[4] 李红飞，莫健.中国青少年近视情况及影响因素分析 [J].现代预防医学，2021,48 (14):2552-2557.

[5] Morgan IG, Ohno-Matsui K, Saw SM. Myopia. Lancet. 2012;379(9827):1739-1748.

[6] Baird PN, Saw SM, Lanca C, et al. Myopia. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):99. Published 2020 Dec 17.

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