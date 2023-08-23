科学家研发 CALEC 技术：利用患者健康眼睛干细胞修复受损角膜

IT之家 8 月 23 日消息，科学家近日研发了名为自体角膜缘上皮细胞（CALEC）的治疗技术，利用患者眼睛健康部分的干细胞，成功修复角膜缘干细胞缺乏（LSCD）导致的角膜问题。

LSCD 是指角膜缘干细胞数量或功能下降时，角膜无法维持其表面上皮的完整性，从而导致视力受损。

LSCD 临床特征包括结膜炎、复发性或持续性上皮缺陷、炎症和角膜瘢痕，导致受影响的眼睛永久性视力丧失、疼痛、不适和生活质量下降。

来自 Mass General Brigham 的研究团队对 4 名单眼因化学烧伤的患者进行 1 期临床试验中，发现全新的 CALEC 治疗方案是安全可行的。

研究人员的一份声明报告说，在 12 个月之后随访，发现其中 2 人可以接受角膜移植、另外 2 人明显改善视力，不再需要接受额外治疗。

自体角膜缘上皮细胞（CALEC）治疗技术采用创新工艺，不需要外源药物、血清和抗生素，首先从患者上采集角膜缘活检样本。

然后从样本上分离出角膜缘干细胞，然后在移植物上扩增和生长。CALEC 手术移植物在成长 2-3 周之后送回医疗中心，然后移植到角膜损伤的眼睛中。

IT之家在此附上论文地址，感兴趣的用户可以点击阅读。

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