首个地图资料片，《辐射 76》“天际谷”将于北京时间 6 月 13 日上线

IT之家 6 月 10 日消息，B 社（Bethesda）旗下多人在线角色扮演游戏《辐射 76》即将迎来免费资料片“天际谷”，号称“有史以来首个地图资料片”，将于北京时间 6 月 13 日上线。

在周日的 Xbox 游戏展示会上，B 社公布了“天际谷”资料片。该 DLC 将首次把地图拓展到一个名为“夏南多厄（Shenandoah）”的新地区。预告片展示了部分即将到来的内容，玩家将能够探索 63 号避难所的遗迹，并尝试解开避难所居民的命运之谜。当然，玩家将要面对各种各样的尸鬼威胁。IT之家注意到，预告片的最后还留下了一个彩蛋：从明年年初开始，玩家将能实际扮演一名尸鬼角色！

《辐射 76》在发售初期遭遇了一些坎坷，但就像其他 B 社游戏一样，经过不断的更新，游戏品质已经有了大幅提升。和其它辐射系列作品一样，《辐射 76》也随着 Prime Video 剧集的播出迎来了玩家数量的激增。仅在 Steam 平台，游戏的同时在线玩家数量就从 3 月份的 5975 人猛增到 4 月份的 25673 人，足足增长了将近五倍。

“天际谷”资料片将会免费提供给所有平台的《辐射 76》玩家，将于北京时间 6 月 13 日上线。

微软 Xbox 游戏展示会专题

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