6 月 12 日首发亮相，领克 ZERO 最新预告图发布

IT之家 6 月 10 日消息，领克汽车今日发布了其全新纯电动车型 —— 领克 ZERO 的最新预告图，展示了该车型的一些设计亮点。领克 ZERO（内部代号 E371）与极氪 001 同平台，采用流线型溜背设计，定位中大型纯电轿车，将于 6 月 12 日首发亮相。

IT之家注意到，从预告图中可以看出，领克 ZERO 的车尾设计包含了品牌特有的贯穿式尾灯，其中一张图显示尾灯呈现粉蓝渐变色，暗示尾灯可能具备变色功能。此外，车尾还装配了小鸭尾式扰流板和可升降的电动尾翼，增添了运动感。

外观设计上，领克 ZERO 继承了家族特色，但相较于领克 08 EM-P，日行灯的细节进行了微调。新车采用双色车身涂装，隐藏式车门把手，以及低风阻轮辋和车身同色的制动卡钳。车辆还配备了全景天窗和瞭望塔式激光雷达等配置。

内饰方面，领克 ZERO 的中控区域设计简约，几乎不设实体按键，方向盘为双辐 D 型设计，带有拨杆的多功能按键区域，以及怀挡式换挡机构。仪表盘采用细长嵌入式设计，车内还配备了大尺寸悬浮式中控屏，右侧预计有贯穿式空调出风口，而车门开启方式为电动按键。

领克 ZERO 基于全域 800 伏高压平台构建，配备了纯电驱动系统（具体动力信息尚未公布），并集成了 AI 数字底盘技术，包括双腔空悬和 CDC 电磁悬架。新车还可能支持后轮转向、坦克掉头和蟹行模式，其配置和功能有望与 2024 款极氪 001 看齐。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。