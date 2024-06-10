进迭时空推出 MUSE Pi 开发板：搭载 8 核 RISC-V 处理器 M1，售价 199 美元

IT之家 6 月 10 日消息，进迭时空 SpacemiT 推出 MUSE Pi 开发板，搭载进迭时空 M1 八核 RISC-V 处理器，支持 Bianbu OS 系统，海外售价 199 美元（IT之家备注：当前约 1445 元人民币）。

据介绍，进迭时空 M1 是早前推出的 K1 芯片的高性能版本，硬件设计上与 K1 兼容。

MUSE Pi 还搭载 P1 电源管理芯片与两个 M.2 M-Key 插槽，支持 PCIe x2 10Gbps 速率。

该开发板支持专为 RISC-V 架构优化的 Bianbu OS 操作系统，提供桌面与 NAS 等版本。

IT之家附具体规格信息如下：

处理器：SpacemiT M1、集成 8 核 X60 @ 1.6GHz

内存：8GB / 16GB LPDDR4x 4266

存储：32GB / 64GB eMMC，支持 TF 卡拓展

网口：双 RJ45 千兆网口

显示：HDMI 1.4 + MIPI，最大支持 1920x1080@60Hz

M.2：双 PCIe x2、10Gbps 速率

无线：蓝牙 5.0、BLE、双频 Wi-Fi 6

供电：PD 3.0 12V 3A / DC 12V

兼容树莓派标准 26-pin 接口

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