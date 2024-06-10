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首页 > 智车之家>新能源汽车

理想 MEGA、理想 L 系列汽车获推 V5.2.1：关门泊车、MindGPT 升级

2024/6/10 13:54:11 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 10 日消息，理想汽车 MEGA 系列和 L 系列汽车迎来 5.2.1 版本更新，该版本对泊车、语音助手等功能进行了更新，支持关门泊车、停车偏移自动记忆上一次选择、AI 数学推理等功能

IT之家附此次更新亮点内容如下：

高速智能驾驶 (NOA) 

  • 优化 自动变道策略，提高应对大车场景的变道舒适性

  • 优化 变道超车能力，减少变道过程顿挫感，提高超车加速舒适性

  • 优化 隧道内的限速策略，隧道最高限速调整为 100km/h

  • 优化 系统策略，提高出隧道后 NOA 启动成功率

  • 优化 变道被取消后的导航推荐策略，提高功能连续性

辅助驾驶 (LCC) 

  • 优化 LCC 过拥堵路口的逻辑，更平滑地选择合理车道行驶，提高行车舒适性

  • 优化 感知能力，对斑马线识别更稳定，提高路口通行能力

  • 优化 控速策略，减少 ACC 状态下慢速跟车以 及手动调速时的顿挫感，提高行车舒适性

智能泊车 

  • 优化 动态换挡策略，提高动态换挡过程中对距离控制的精准度

  • 提高 识别能力，对低矮柱子识别更精准

  • 新增 关门泊入 ，窄车位停车更简单

  • 新增 停车偏移自动记忆上一次选择，无需重复设置

  • 优化 代客泊车行驶速度，速度提升，泊车入位更高效。

主动安全 

  • 优化 安全策略，提高对道路上方非干扰障碍物检测与响应的有效性

AI 理想同学

反应更灵敏 

  • 新增 边听边想能力，理想同学会在用户说话的同时进行思考，导航、车控、媒体、问答等全场景的响应速度提高 19%

  • 提高 语音唤醒灵敏度，小声说、高噪声场景下唤醒更容易，唤醒率平均提高 20%

  • 提高 语音识别准确性，小声说、高噪声、儿童讲话场景下识别率平均提高 30%

  • 提高 导航时的地名识别能力，同音、相似音、中英混合地名的识别能力提高 20%

  • 提高 音色相近的女声、童声声纹识别能力，更准确的识别家里的“小主人”和“女主人”，识别率提高 25%

脑袋更聪明 

理想同学 Mind GPT 升级，对话能力增强。

  • 更准确的用户意图理解，针对任务指令、知识问答、闲聊对话等场景的理解及回复更精准

  • 更自然的多轮对话交互，提高全场景上下文理解能力

  • 更强大的数学推理能力

  • 更简洁准确的对话回复，回复长度降低 20.3%

理想同学 Mind GPT 面向用车、出行、娱乐、百科老师等场景，体验提升。

  • 用车助手 支持更多的车辆状态和汽车知识解读例

  • 出行助手 提高对时间、季节、地理位置等信息的理解能力

  • 娱乐助手 更实时的联网信息获取能力，提升对信息的检索、摘要和总结能力

  • 百科老师 古诗词、歌词问答能力显著提升

绘画大师

  • 优化 算法模型，提高语音生成图片速度

驾驶车控

  • 新增 20kW 直流充电桩预约充电功能，支持三种预约方式： 按时开始 / 按时结束 / 低价充电

  • 可从 “中控屏 → 充电管理”应用 或“理想汽车 App → 车控 → 充电管理”模块中进行设置

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