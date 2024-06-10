理想 MEGA、理想 L 系列汽车获推 V5.2.1：关门泊车、MindGPT 升级

IT之家 6 月 10 日消息，理想汽车 MEGA 系列和 L 系列汽车迎来 5.2.1 版本更新，该版本对泊车、语音助手等功能进行了更新，支持关门泊车、停车偏移自动记忆上一次选择、AI 数学推理等功能。
IT之家附此次更新亮点内容如下：
高速智能驾驶 (NOA)
优化 自动变道策略，提高应对大车场景的变道舒适性
优化 变道超车能力，减少变道过程顿挫感，提高超车加速舒适性
优化 隧道内的限速策略，隧道最高限速调整为 100km/h
优化 系统策略，提高出隧道后 NOA 启动成功率
优化 变道被取消后的导航推荐策略，提高功能连续性
辅助驾驶 (LCC)
优化 LCC 过拥堵路口的逻辑，更平滑地选择合理车道行驶，提高行车舒适性
优化 感知能力，对斑马线识别更稳定，提高路口通行能力
优化 控速策略，减少 ACC 状态下慢速跟车以 及手动调速时的顿挫感，提高行车舒适性
智能泊车
优化 动态换挡策略，提高动态换挡过程中对距离控制的精准度
提高 识别能力，对低矮柱子识别更精准
新增 关门泊入 ，窄车位停车更简单
新增 停车偏移自动记忆上一次选择，无需重复设置
优化 代客泊车行驶速度，速度提升，泊车入位更高效。
主动安全
优化 安全策略，提高对道路上方非干扰障碍物检测与响应的有效性
AI 理想同学
反应更灵敏
新增 边听边想能力，理想同学会在用户说话的同时进行思考，导航、车控、媒体、问答等全场景的响应速度提高 19%
提高 语音唤醒灵敏度，小声说、高噪声场景下唤醒更容易，唤醒率平均提高 20%
提高 语音识别准确性，小声说、高噪声、儿童讲话场景下识别率平均提高 30%
提高 导航时的地名识别能力，同音、相似音、中英混合地名的识别能力提高 20%
提高 音色相近的女声、童声声纹识别能力，更准确的识别家里的“小主人”和“女主人”，识别率提高 25%
脑袋更聪明
理想同学 Mind GPT 升级，对话能力增强。
更准确的用户意图理解，针对任务指令、知识问答、闲聊对话等场景的理解及回复更精准
更自然的多轮对话交互，提高全场景上下文理解能力
更强大的数学推理能力
更简洁准确的对话回复，回复长度降低 20.3%
理想同学 Mind GPT 面向用车、出行、娱乐、百科老师等场景，体验提升。
用车助手 支持更多的车辆状态和汽车知识解读例
出行助手 提高对时间、季节、地理位置等信息的理解能力
娱乐助手 更实时的联网信息获取能力，提升对信息的检索、摘要和总结能力
百科老师 古诗词、歌词问答能力显著提升
绘画大师
优化 算法模型，提高语音生成图片速度
驾驶车控
新增 20kW 直流充电桩预约充电功能，支持三种预约方式： 按时开始 / 按时结束 / 低价充电
可从 “中控屏 → 充电管理”应用 或“理想汽车 App → 车控 → 充电管理”模块中进行设置
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