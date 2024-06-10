三星电子被韩国年轻人看好，拥有近 40 万名 20 岁以下股东

IT之家 6 月 10 日消息，韩国证券存管门户网站的数据显示，截至去年年底，三星电子 20 岁以下的股东有 391,869 人，占 4,672,130 名股东总数的 8.38%。

截至 2023 年底，这些年轻投资者持有的三星电子股票总价值为 1.54 万亿韩元（IT之家备注：当前约 81.22 亿元人民币），占该公司 468.62 万亿韩元（当前约 2.47 万亿元人民币）市值的 0.3%。平均而言，每个年轻人持有 46 股三星电子股票，相当于每人 361 万韩元（当前约 19039 元人民币）。

据悉，2018 年 5 月三星电子股票拆分后首次出现大幅飙升，导致 20 岁以下股东人数从 2010 年底的 2,638 人跃升至 2019 年的 18,301 人，同期占总股东比例从 1.83% 上升到 3.21%。

从 2020 年开始，20 岁以下的股东人数上升至 115,083 人，2021 年上升至 358,257 人，2022 年上升至 431,642 人。他们在总数中的比例也激增，2020 年达到 5.3%，2021 年达到 7.07%，2022 年达到 7.42%。

与 2019 年底相比，三星 20 岁以下股东人数在四年内增长了 21.4 倍，而占比增长了 2.6 倍。

截至 2023 年底，三星电子股东比例最高的年龄组是 40 岁，占 22.04%，其次是 30 多岁，占 21.1%，50 多岁的人占 20.8%。从持股数量来看，50 多岁的人持股最多，为 4.195 亿股，其次是 60 多岁的人，有 1.902 亿股，70 多岁的人有 1.78 亿股。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。