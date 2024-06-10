江淮钇为花仙子挚爱版车型上市：纯电续航 301km，售价 5.99 万元起

IT之家 6 月 10 日消息，江淮钇为花仙子挚爱版车型今晚上市，定位纯电动微型车，Lite 版售价 5.99 万元，Air 版售价 6.59 万元，续航里程均为 301km。

据IT之家了解，花仙子原属于江淮思皓旗下品牌，目前已调整至江淮钇为旗下，新车前机舱盖上的品牌 LOGO 更换为了“JAC”。

外观方面，这款新车采用封闭式格栅设计，细长的中网与两侧大灯组相连，下部加入贯穿的 C 字型黑色包围线条。新车提供笋绿、藤紫、雪白和薄墨四种车身颜色可选。车身尺寸为长 3650 毫米、宽 1670 毫米、高 1540 毫米，轴距达到 2390 毫米。

座舱方面，该车基本延续现款思皓花仙子的设计，配备 6.2 英寸的全液晶仪表盘、10.25 英寸悬浮式多媒体液晶屏，拥有 360 度影像、手机 App 远程控制、AI 语音助理、后排座椅 4/6 比例放倒等功能。

动力系统方面，该车搭载最大功率 36 千瓦（49 马力）的前置单电机，峰值扭矩 110 牛・米。匹配 30.2 千瓦时磷酸铁锂电池，CLTC 续航里程为 301 公里，快充需 0.7 小时，慢充为 10.5 小时。

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