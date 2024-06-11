苹果 macOS 15 Sequoia 发布：全新 iPhone 镜像功能，独立密码应用等

IT之家 6 月 11 日消息，在今日的 WWDC24 大会上，苹果正式发布了 macOS 15 Sequoia 操作系统。除了引入数个 iOS 18 的新功能外，macOS 15 Sequoia 还带来了全新的 Continuity 功能 ——iPhone 镜像。

iPhone 镜像功能可以让用户直接在 Mac 上查看和操控 iPhone，整个 iPhone 屏幕都会镜像到 Mac 上，包括所有图标、主屏幕、应用等等。用户可以直接在 Mac 上打开任何 iPhone 应用，iPhone 的声音也会通过 Mac 播放。值得一提的是，在镜像过程中，iPhone 可以一直保持锁定状态，确保用户的隐私安全。

macOS 15 Sequoia 还引入了 iPhone 通知显示到 Mac 的功能，这些通知会和 Mac 自身通知并列显示。用户还可以直接在 Mac 上通过拖拽的方式，轻松地在 Mac 和 iPhone 之间传输文件。

此外，macOS 现在会自动调整应用窗口大小以平铺它们并填满屏幕，从而充分利用最大的屏幕空间。

macOS 15 还包含一个新的独立的“密码”应用，允许用户管理 Wi-Fi 密码、应用程序和网站密码、验证码等。密码在设备之间同步，并且 macOS 使用自动填充功能在“密码”应用中填充密码。得益于 Windows 版 iCloud 应用，密码应用也可在 Windows 上使用。

Safari 浏览器也变得更加智能，可以利用人工智能技术自动突出显示网页上的有用信息，例如地图路线或视频内容。

macOS 15 Sequoia 将于今年秋季面向大众发布，开发者测试版现已推出，本月将推出公开测试版。

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