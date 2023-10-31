苹果发布会即将开始，在线商店已下线维护

IT之家 10 月 31 日消息，苹果公司将于北京时间今天早上 8 点举行主题为“来势迅猛”活动，活动开始之前，IT之家注意到苹果在线商店已经下线维护，这也是苹果新品发布之前的常规操作。

据此前爆料，预计苹果将推出搭载 M3 芯片的新款 Mac 电脑，包括更新的 24 英寸 iMac 和 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro。

按照惯例，苹果公司在发布会开始前不到 30 分钟的时候关闭了在线商店，这意味着一些新品将在发布会结束后开放预订。目前的传闻显示，苹果的新款 Mac 电脑将在 11 月份晚些时候发售，所以很可能今天就可以预订。

这次发布会有些不同寻常，因为是在当地时间晚上进行，而不是通常的上午 10 点。发布会也是“仅在线”进行，没有邀请任何媒体到 Apple Park。

苹果公司也充分利用的万圣节气氛，称发布会为“惊险刺激”，而且库克还暗示“苹果没有恶作剧，只有甜点”。

请继续关注IT之家，稍后将为大家带来发布会的最新消息。

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