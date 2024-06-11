育碧《星球大战：亡命之徒》游戏 10 分钟实机演示预告片发布

IT之家 6 月 11 日消息，在今日凌晨举行的 2024 育碧前瞻会上，《星球大战：亡命之徒》游戏公布了 10 分钟实机演示预告片。

育碧介绍称：“在《星球大战：亡命之徒》充满机遇的星系里，你的每一段冒险都将独一无二！亲自探索那些耳熟能详的著名星球，找寻那些隐秘的专家提升自己的实力。发挥你的才能，突破重重阻碍，为自己的自由而战！”

此外，官方发布了近 4 分钟的玩法概述预告片，玩家可以与自己的伙伴并肩作战，承担做出决定的后果，积累声望的同时小心银河帝国的通缉，驾驶 S-57 飞行摩托探索不同星球多样的生物群落、环境，迎接令人惊喜的冒险。

《星球大战：亡命之徒》将于 8 月 30 日正式发售，目前已于育碧商城国区开启预售，标准版售 298 元，黄金版售 448 元，终极版售 548 元。

IT之家附游戏介绍如下：

进入有史以来第一部开放世界《星球大战》游戏，体验发生在《帝国反击战》和《绝地归来》之间的全新故事。

银河系中诸多或是经典，或是全新的星球等待着你的探索。玩家将扮演凯・维斯 —— 一名刚刚崭露头角的恶棍 —— 并与好搭档尼克斯一起，在凶险的宇宙中寻求自由，设法开启全新的生活。

你可以通过战斗、偷窃或是智取，在银河系当中的各大犯罪集团间自由周旋，并登上银河帝国系的最高通缉名单。

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