跳票 4 次后，育碧《波斯王子：时之沙》重制版游戏官宣 2026 年发售

IT之家 6 月 11 日消息，在今日凌晨的 2024 育碧前瞻会上，《波斯王子：时之沙》重制版游戏公布了先导预告，宣布 2026 年发售。

《波斯王子：时之沙》重制版可以说是育碧的“老大难”项目，先后 4 次跳票，如今终于确定了新的发售时间。

IT之家查询获悉，《波斯王子：时之沙》重制版原计划 2021 年 1 月 21 日发售，分别在 2020 年 12 月份、2021 年 2 月份、2021 年 10 月份、2022 年 5 月份 4 次宣布跳票。

《波斯王子：时之沙》原版游戏于 2003 年发布，全新的玩法和剧情重新定义了当时的动作冒险类游戏。育碧此前宣布推出重制版，从 2020 年一直在印度孟买和浦那工作室进行开发，随着多次跳票，2022 年转手王牌蒙特利尔工作室。

时间又过了两年，《波斯王子：时之沙》重制版还是未能开发完成。6 月 3 日晚间，育碧多伦多工作室发布公告，宣布加入游戏的开发制作，与育碧蒙特利尔工作室一起“重制这部深受玩家喜爱的经典作品”。

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