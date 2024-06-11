苹果携手 OpenAI 共同探索 AI，iOS 18 Siri 将整合 ChatGPT

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司今天举办的 2024 年度 WWDC 全球开发者大会上，正式宣布和 OpenAI 公司合作，未来将会在 Siri 中加入 ChatGPT。

苹果公司正努力整合 AI 功能，追赶微软、谷歌等竞争对手，通过和 OpenAI 公司的合作，一方面可以为用户带来更智能的 AI 体验，另一方面也拓展了其 AI 版图。

山姆・阿尔特曼（Sam Altman）今天发布推文：“非常高兴能与苹果合作，ChatGPT 今年晚些时候将整合到苹果设备中！我想你一定会喜欢它。”

Siri 会判断查询是否有助于转发到 ChatGPT，并询问是否允许共享。用户可以提出与文本、文档、照片、PDF 等相关的问题。

Siri 将免费利用 GPT-4o，无需创建账户。请求不会被记录。ChatGPT 用户还可以访问体验中的付费功能。

IT之家今天报道，在与 OpenAI 合作的同时，苹果公司还宣布了一系列新的人工智能功能，并称之为“苹果智能”（Apple Intelligence）。除了在 Siri 中加入 ChatGPT 外，OpenAI 的技术还被用于在苹果操作系统中支持人工智能写作摘要。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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