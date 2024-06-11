苹果 watchOS 11 开发者预览版 Beta 发布

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IT之家 6 月 11 日消息，继去年推出功能丰富的 watchOS 10 之后，苹果今天在 WWDC24 大会上正式发布了新一代 Apple Watch 操作系统 ——watchOS 11。

目前 watchOS 11 开发者预览版 Beta 更新（内部版本号：22R5284o）已经推送，公开测试版将于下个月发布，而所有系统均将于今年秋季向用户推送。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版和公测版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版和公测版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

苹果已列出了所有兼容 watchOS 11 的 Apple Watch 型号，令人意外的是，watchOS 11 将停止对部分较旧的 Apple Watch 提供支持。Apple Watch Series 4、Series 5 和初代 Watch SE 将无法升级到即将发布的 watchOS 11。新操作系统仅兼容以下 Apple Watch 型号：

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch SE (第二代)

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

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