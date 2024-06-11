腾讯《穿越火线》游戏柔性减免上线，对局中断功能即将到来

IT之家 6 月 11 日消息，腾讯《穿越火线》游戏宣布推出“柔性减免机制”，该功能已处于试点上线阶段。试点期间，仅 2019 年及以前被封禁 10 年，且拥有高信用分的玩家可申请减免。

所谓“柔性减免”其实是在原有的处罚减免系统里，新增了一个减免策略 —— 面对因特殊被盗情况的用户，根据其过往游戏行为、历史违规情况及腾讯游戏信用分情况，提供一次处罚减免机会。

据腾讯介绍，通过客服团队，以及玩家社区，官方了解到存在不少可能存在被盗情况，却无法通过被盗申诉的玩家群体。针对这部分玩家，官方希望能够通过柔性减免机制，给予账号被盗取后用于开挂，导致账号被封禁的玩家一个申请减免的机会。

由于目前仍处于柔性减免上线试行阶段，仅适用于已被封禁多年（2019 年及以前被封禁）且高腾讯游戏信用分的玩家。但后续将会根据试行情况逐步扩大减免适用范围，预计将会在 6 月内完成。相关的玩家可以关注后续官方消息。

IT之家附申请减免流程如下：

1、前往“腾讯游戏安全中心”微信公众号

2、点击菜单【自助服务】，进入页面后绑定 QQ 账号

3、点击【处罚减免】，进入减免系统

4、根据流程提示进行申请

5、等待减免申请结果同步，成功与否均会给到反馈

附具体流程示意图：

对于如何确保减免的玩家是“安全的”，腾讯进行了如下解释：

首先，我们对于申请减免资格设置了比较高的门槛，想要申请减免的玩家必须拥有高信用分才有可能成功减免； 其次，玩家需要进行实名认证、完成行为承诺并进行人脸验证后，才会进入到减免流程当中。这一步相当于将玩家实名信息、承诺信息与账号进行了绑定； 最后，成功减免的玩家会进入我们专设的减免玩家观察池当中，对于池子内的玩家，我们会进行严密观察，一旦发现账号再有违规行为，将迅速进行封禁处罚，并且不再予以解封。 综上三点，我们认为将上线柔性减免机制，以及让这些特殊情况下被封的玩家回归是安全的。

在安全反外挂方面的工作，《穿越火线》游戏还做了以下改进：

1、强制冻结功能完善： 2023 年下半年，我们上线了强制冻结功能，以保护被异地登录的玩家账号安全。今年我们进一步完善了强制冻结的准确性和优化冻结解冻的操作体验，一方面更精准命中风险账号，减少正常玩家被冻结的概率，另一方面强化冻结识别，简化解冻流程，提升解冻操作体验。 2、上线安全模式 2.0： 我们在 4 月上线了安全模式 2.0，开启安全模式 2.0 后，若玩家账号被异地登录 / 被盗，存在可疑异常环境，将会被迅速限制大部分账号操作，包括无法使用交易所、或挪动资产，无法进行游戏对局等。被盗取账号作弊导致封禁的反馈量下降 90%，极大限制了黑产盗号作恶新闻。 3、对局中断功能： 我们即将在 7 月推出“对局中断”功能。“对局中断”功能上线后，当玩家对局中遭遇可疑作弊玩家或确认作弊玩家时，将会立即终止对局，并且当局不计入战绩。一方面，未来将真正做到实时对外挂损害进行拦截停止，另一方面，遭遇外挂违规的玩家，战绩、排位分数也能够不受影响。 4、线下刑事打击： 穿越火线自 09 年起便开始配合公安对外挂团伙进行线下打击。而在 2023 开始，穿越火线与公安展开了长期专项合作，加强了对头部、重点外挂团伙线下搜寻和抓捕工作。自 1 月“草莓熊”外挂团伙破获后，目前已有多个新的外挂团伙正在打击当中，并且近期内就会与大家同步进展成果，大家可多多留意官方后续消息。未来我们将持续配合公安进行刑事打击，目标是对不法分子起到有效震慑，也希望从根上解决外挂源头。 5、进一步提升外挂样本收集、检测和打击量，违规账号审核量级： 近期，我们将会增加一倍的安全问题人工审核人力，未来将会持续提升！作为一款运营了 16 年的游戏，穿越火线的玩法内容相比于其他射击游戏要更为丰富和多样，因而其外挂市场环境也更为复杂，这也要求我们不断提升和打磨安全技术，并持续加大人力和资源投入，以求能够尽可能地覆盖和打击到更多外挂、提升外挂检测封禁的时效。

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