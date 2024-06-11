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限量 100 件试试手气：联想小新 Pad Plus 12.7 英寸平板 699 元百亿补贴

2024/6/11 9:24:59 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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联想小新 Pad Plus 舒视版 12.7 英寸平板电脑开售于 4 月 9 日，发售价为 1399 元。

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据介绍，这款平板电脑配备 12.7 英寸 2944 x 1840 分辨率“类纸屏”，采用 AG 纳米级雕刻，号称镜面反射减少 80%

官方重点强调了这款平板电脑的学习功能，号称内置 45000+ 节小初高名师精品课，内置错题本及多科知识工具，同时支持家长远程管控。

此外，这款平板电脑配备“八核心处理器”，具体型号未知，内置 8GB RAM+128GB 存储空间，搭载 10200 毫安时电池，号称可连续播放 7.31 小时视频。

IT之家附平板电脑参数信息如下：

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关键词：平板电脑联想小新pad

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