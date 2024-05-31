899 元，酷比魔方 2024 版掌玩 mini 平板电脑“联发科 G99 + 8G + 256G”新增配置开售

IT之家 5 月 31 日消息，酷比魔方在今年 1 月正式推出了 2024 版掌玩 mini 平板电脑，主打联发科 Helio G99 芯片，目前官方为这款平板电脑推出“8GB RAM + 256GB 存储空间”款，该版本将于今晚 8 点开售，首发价 899 元。

官方介绍称，2024 版掌玩 mini 平板电脑配备 8.4 英寸 FHD + 屏幕，分辨率 1920×1200，采用黑钻屏 in-Cell 全贴合工艺；搭载联发科 Helio G99 芯片，提供 8GB 运存 + 128/256GB UFS 存储，至高可扩展 8GB 虚拟内存，最高支持 512GB 容量 TF 卡扩展，内置 5000mAh 电池。

此外，该平板运行 ALLDOCUBE OS 2.0 系统，基于安卓 13，内置多款个性化字体；后置 13MP 对焦摄像头，前置 5MP 镜头；支持 5G+2.4G 双频 WiFi，内置 GPS + 北斗定位导航 + 伽利略（GALILEO）定位系统 + 格洛纳斯（GLONASS）定位系统。

IT之家整理这款平板电脑的参数信息如下：

SoC：联发科 Helio G99

RAM：8GB

屏幕：8.4 英寸 1920x1200 IPS“黑钻屏”

电池：5000 毫安时

后置摄像头：13MP

前置摄像头：5MP

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