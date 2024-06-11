用于 VR 摄影，佳能发布 APS-C 画幅 RF-S 3.9mm F3.5 双鱼眼镜头

IT之家 6 月 11 日消息，佳能今日发布了 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头，该镜头适用于 APS-C 画幅的青春专微使用（目前仅支持搭载 EOS R7 使用）。
该镜头的面世扩充了 EOS VR 系统阵营，并进一步降低了 VR 摄影的门槛。RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 是 RF-S 镜头群中第一支 VR 镜头，视角 144°，搭配 EOS R7 可构成便携的 3D VR 拍摄组合。
为了让佳能 EOS R7 拍摄出具有自然视差（基线长度为 60mm）的 3D 影像，RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 配备了可以弯折光路的棱镜，镜头结构经过优化后，适用于短后对焦和弯折光路，每侧各两枚 UD 镜片。拍摄 4K 短片时，使用 EOS R7 和 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头，其分辨率与使用 EOS R5 和 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 镜头拍摄的分辨率相当。
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 的视角为 144º，在 4K 短片记录时，每 1º 视角的像素数都达到了与使用 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 相似的像素密度。
与 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 镜头一样，RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 左右镜头都搭载电磁驱动光圈（EMD），同时控制两个电磁驱动光圈可使 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 的两个镜头获得相同的曝光。
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 是首款采用佳能空气球形镀膜（ASC）技术的非 L 级镜头。ASC 镀膜可提供比传统蒸镀多层镀膜更强的抗反射性能，用在 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 这样曲率较大的镜头上，也可以减少镜头眩光和鬼影。
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 搭载的齿轮型步进马达具备双镜头自动对焦机械结构，可同时驱动左右镜头，实现自动对焦。
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 设计有对焦 / 控制环，通过对焦 / 控制环和对焦差调整模式开关可以调整左右对焦差。
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 搭载驱动马达可以只单独驱动右侧镜头，这样一来便可使用左右对焦差调整模式开关和对焦 / 控制环来调节左右镜头的对焦偏差。
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头可使用两种滤镜支架：一个是可安装直径为 30.5mm 的螺纹 ND 滤镜；另一个则是可使用附带的插入式滤镜支架，将市售明胶滤镜裁切为合适大小后，再插入到镜头后端的滤镜支架。
EOS VR 的拍摄和制作包含拍摄、查看、转换和编辑四部分。使用 EOS VR Utility 专用应用可以帮助用户将拍摄的短片和照片转换为虚拟现实（VR）影像。利用相机的设计值和拍摄数据就能一次性转换 VR 影像。
佳能此次随同 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 发布了 EOS VR Utility / EOS VR Plugin 的 1.4 版本。IT之家附软件新功能如下：
支持 APS-C 画幅专微相机
支持遥控拍摄和自动对焦功能
可将 144º 视角的数据转换为 180º VR 影像
增加了防抖功能（IS）
优化了软件的界面并改善了其它功能
佳能 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头最近对焦距离 0.2 米，重约 290 克，售价 1099 美元（IT之家备注：当前约 7975 元人民币），将于本月（2024 年 6 月）发售。
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