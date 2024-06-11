用于 VR 摄影，佳能发布 APS-C 画幅 RF-S 3.9mm F3.5 双鱼眼镜头

IT之家 6 月 11 日消息，佳能今日发布了 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头，该镜头适用于 APS-C 画幅的青春专微使用（目前仅支持搭载 EOS R7 使用）。

该镜头的面世扩充了 EOS VR 系统阵营，并进一步降低了 VR 摄影的门槛。RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 是 RF-S 镜头群中第一支 VR 镜头，视角 144°，搭配 EOS R7 可构成便携的 3D VR 拍摄组合。

为了让佳能 EOS R7 拍摄出具有自然视差（基线长度为 60mm）的 3D 影像，RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 配备了可以弯折光路的棱镜，镜头结构经过优化后，适用于短后对焦和弯折光路，每侧各两枚 UD 镜片。拍摄 4K 短片时，使用 EOS R7 和 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头，其分辨率与使用 EOS R5 和 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 镜头拍摄的分辨率相当。

RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 的视角为 144º，在 4K 短片记录时，每 1º 视角的像素数都达到了与使用 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 相似的像素密度。

与 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 镜头一样，RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 左右镜头都搭载电磁驱动光圈（EMD），同时控制两个电磁驱动光圈可使 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 的两个镜头获得相同的曝光。

RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 是首款采用佳能空气球形镀膜（ASC）技术的非 L 级镜头。ASC 镀膜可提供比传统蒸镀多层镀膜更强的抗反射性能，用在 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 这样曲率较大的镜头上，也可以减少镜头眩光和鬼影。

RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 搭载的齿轮型步进马达具备双镜头自动对焦机械结构，可同时驱动左右镜头，实现自动对焦。

▲ 左右对焦差调整模式开关和对焦控制环可以调节左右镜头的对焦偏差

RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 设计有对焦 / 控制环，通过对焦 / 控制环和对焦差调整模式开关可以调整左右对焦差。

RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 搭载驱动马达可以只单独驱动右侧镜头，这样一来便可使用左右对焦差调整模式开关和对焦 / 控制环来调节左右镜头的对焦偏差。

RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头可使用两种滤镜支架：一个是可安装直径为 30.5mm 的螺纹 ND 滤镜；另一个则是可使用附带的插入式滤镜支架，将市售明胶滤镜裁切为合适大小后，再插入到镜头后端的滤镜支架。

EOS VR 的拍摄和制作包含拍摄、查看、转换和编辑四部分。使用 EOS VR Utility 专用应用可以帮助用户将拍摄的短片和照片转换为虚拟现实（VR）影像。利用相机的设计值和拍摄数据就能一次性转换 VR 影像。

佳能此次随同 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 发布了 EOS VR Utility / EOS VR Plugin 的 1.4 版本。IT之家附软件新功能如下：

支持 APS-C 画幅专微相机

支持遥控拍摄和自动对焦功能

可将 144º 视角的数据转换为 180º VR 影像

增加了防抖功能（IS）

优化了软件的界面并改善了其它功能

佳能 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE 镜头最近对焦距离 0.2 米，重约 290 克，售价 1099 美元（IT之家备注：当前约 7975 元人民币），将于本月（2024 年 6 月）发售。

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