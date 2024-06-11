惊喜：发布于 9 年前的 Apple TV HD 也能升级 tvOS 18

IT之家 6 月 11 日消息，对于 2015 年购买了 Apple TV HD 的用户来说，这可能是一个意想不到的惊喜：时隔九年，该设备仍将继续获得软件更新。

苹果开发者网站确认，今天发布的 tvOS 18 更新将兼容所有 Apple TV HD 和 Apple TV 4K 机型。兼容列表如下：

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (第二代) (2021)

Apple TV 4K (第三代) (2022)

tvOS 18 带来了全新功能“InSight”功能，可以显示有关 Apple TV+ 影视剧的演员、角色和音乐信息。此外，此次更新还包括对“增强对话清晰度”和字幕的改进、新增屏幕保护程序，以及支持在投影仪上播放 21:9 比例的视频等（详情请见IT之家此前的相关报道）。

tvOS 18 开发者测试版从即日起提供给 Apple 开发者计划成员下载，公开测试版将于 7 月推出。预计该更新将于 9 月份向所有兼容的 Apple TV 设备推送正式版本。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。