苹果 tvOS 18 发布：引入 InSight、扩充“增强对话”、新增史努比屏保等

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 2024 年度 WWDC 全球开发者大会上，正式推出了适用于 Apple TV 的 tvOS 18 系统更新，其中最值得关注的功能就是 InSight。

IT之家注：InSight 类似于亚马逊的 X-ray，不过仅限于苹果原创内容。用户暂停电影或节目后，InSight 会叠加当前场景的元数据，适用于支持的内容。

InSight 会显示当前演员列表和当前原声带，并直接链接到 Apple Music。InSight 将在 tvOS 上的电视应用以及 iPhone 和 iPad 上的电视应用中提供。

在视频方面，苹果 tvOS 18 现在首次支持 21:9 投影机。在音频方面，苹果还通过机器学习升级了 "增强对话" 功能，以改善语音隔离效果。

tvOS 18 还进一步扩充了 Enhance Dialogue 功能，该功能此前仅适用于 Apple TV 和 HomePod，现在支持电视音箱、、接收器或蓝牙音频输出等等。

tvOS 18 还将提供一套升级的屏幕保护程序，包括一个新的史努比动画屏幕保护程序，以及一个以 Apple TV+ 节目场景为特色的选项。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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