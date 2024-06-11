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消息称小米 15 标准版手机延续小直屏设计：1.5K LTPO、5000 万像素 1/1.3 英寸主摄

2024/6/11 10:19:27 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 11 日消息，博主 @数码闲聊站今日发文爆料，骁龙 8 Gen4 中杯工程机采用 1.5K LTPO 小直屏设计，配备 5000 万像素大底主摄、5000 万像素 3.X 直立长焦微距，支持全域大光圈。综合评论区来看，该手机为小米 15 标准版。

此外，小米 15 标准版可选 16GB+1TB 内存组合配置，提供黑白玻璃和拼接素皮材质，配备单点超声波屏下指纹、立体声双扬声器。博主表示该手机“马达还行”。

各版本参数信息汇总如下：

小米 15

  • 性能：高通骁龙 8 Gen4 处理器

  • 屏幕：1.5K LTPO 小直屏

  • 运行：拥有 16GB+1TB 内存组合

  • 相机：5000 万像素大底主摄 + 5000 万像素 3.X 直立长焦微距，支持全域大光圈

IT之家图赏：小米14

▲  IT之家图赏：小米 14

小米 15 Pro

该机型的工程机配备左上角方形 Deco，闪光灯挪到 Deco 外面，相机模组采用圆套方设计，传感器不是 JN1 。目前大致配置为：

  • 性能：高通骁龙 8 Gen4 处理器

  • 屏幕： 2K 新基材全等深微曲屏

  • 相机：5000 万像素大底主摄 + 5000 万像素超广角 + 5000 万像素潜望长焦

小米 15 Pro 手机屏幕尺寸变化不大。此外，该机配备 5000 万像素大底三摄方案中，有一版是带长焦微距的潜望长焦，全域超大光圈方案。

IT之家图赏：小米14 Pro

▲  IT之家图赏：小米 14 Pro

IT之家此前报道，小米 15 系列手机有望今年 10 月登场，拥有“中杯 + 大杯 + 大杯钛金属版”三款机型，综合配置较为完善，但上游物料芯片和内存都是涨价状态，存在涨价的可能

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关键词：小米 15

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