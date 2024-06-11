法拉第未来官宣 FF 91 汽车第 12 位车主，6 月 12 日交付

IT之家 6 月 11 日消息，法拉第未来汽车今日发文，将于 6 月 12 日向个人投资者何俊成交付 FF 91 汽车。官方表示，这标志着 FF 重启了自去年开始的交付第二阶段（SOD2）。

以下是法拉第未来汽车交付原文：

北京时间 2024 年 6 月 11 日（美国加州 6 月 10 日）—— 总部位于美国加州的全球共享智能电动出行生态公司 Faraday Future Intelligent Electric Inc.（纳斯达克： FFIE）（"Faraday Future"、"FF" 或 "公司"）今天宣布，资深个人投资者何俊先生将成为 FF 91 2.0 Futurist Alliance 最新车主。何先生的美国分公司的首席运营官将代表他在 6 月 12 日参加在公司总部举行的新车交付仪式，这标志着 FF 重启了自去年开始的交付第二阶段（SOD2）。

“我们非常荣幸地欢迎又一位 FF 粉丝加入 FF 大家庭，拥有和体验 FF 91 2.0，”FF 全球首席执行官 Matthias Aydt 表示，“同时令人兴奋的是，此次交付标志着我们今年 SOD2 交付的重启。”