软件故障可能导致车速表出问题，沃尔沃宣布召回所有 EX30 电动 SUV

IT之家 6 月 11 日消息，沃尔沃汽车宣布召回所有已生产的 71,956 辆 EX30 电动汽车，原因是该车型的软件存在 Bug，可能导致 EX30 的车速表在启动时进入测试模式。

EX30 是去年年底开始投产的沃尔沃旗下最实惠的电动汽车，上市后取得了亮眼的成绩。沃尔沃汽车首席商务官兼副首席执行官 Björn Annwall 表示，EX30 在第一季度售出 14,500 辆，迅速成为“欧洲最畅销的纯电动汽车之一”。截至 5 月份，销量已超过 35,000 辆。根据 DataForce 的研究，EX30 仅次于特斯拉 Model Y 和 Model 3，是欧洲第三畅销的电动汽车。

然而，尽管取得了强劲的开局，沃尔沃还是在周一宣布召回所有 EX30 车型。此次召回的原因是软件问题，该问题会导致车辆启动时车速表进入测试模式。

好消息是，这个问题可以通过 OTA 来修复。沃尔沃表示，车主可以选择接受车辆推送的升级，也可以将车送到经销商处免费安装升级。

IT之家注意到，这并不是软件首次影响 EX30 的发展势头了。沃尔沃此前发布的更大尺寸电动汽车 EX90 也因软件问题导致生产延迟，原计划 EX90 将于 2023 年底之前在美国南卡罗来纳州开始生产，但直到上周才正式下线。

沃尔沃致力于在 2030 年实现全电动化目标，该公司 5 月份的纯电动汽车销量占总销量的 25%。

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