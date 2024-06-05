沃尔沃 EX90 电动 SUV 将引入全球首个“电池护照”，车主扫码便可了解电池信息

IT之家 6 月 5 日消息，沃尔沃汽车全新 EX90 电动 SUV 将于今年晚些时候上市，并引入全球首个“电动汽车电池护照”，这项创新旨在为购车者提供有关电池的关键信息，例如电池成分、材料来源和碳足迹。

沃尔沃是首批承诺在 2030 年之前实现全电动化转型的传统汽车制造商之一，时至今日，沃尔沃仍在践行这一承诺。得益于此，沃尔沃正积极地在全球主要市场推出新款纯电动车型。例如，去年上市的 EX30 是沃尔沃有史以来最小的纯电动汽车，也是最实惠的一款。尽管体积小巧，EX30 的市场影响力不容小觑。

2024 年第一季度，沃尔沃 EX30 的销量超过 14,500 辆，超越了 EC40（6,000 辆）的销量，并逼近 EX40（17,400 辆）。EX30 的强劲表现助力沃尔沃在 3 月份达成了历史最高销量纪录，也证明了其作为利润增长点的潜力。到今年年底，EX30 将销往全球超过 90 个国家和地区。

沃尔沃还计划很快开始生产其旗舰车型三排纯电动 SUV EX90，此前该车型的量产计划有所推迟，但沃尔沃表示 EX90 的生产预计将于 2024 年上半年启动。

据路透社报道，沃尔沃汽车周二宣布，将在新款 EX90 上引入全球首个“电动汽车电池护照”，这项解决方案由沃尔沃与英国初创公司 Circulor 历时五年共同研发。利用区块链技术，“电池护照”将为购买者提供有关其车辆电池的各项信息，例如电池成分、材料来源、回收材料含量和碳足迹。

从 2027 年 2 月起，欧盟将强制要求所有在欧洲销售的新电动汽车都必须配备“电池护照”。乔治华盛顿大学工程与系统管理助理教授约翰・赫尔维斯顿 (John Helveston) 表示：“‘电池护照’对消费者来说是一项重要发展，因为它可以随着车辆的充放电而跟踪电池健康状况的实时变化。这对于二手车市场的买家尤其重要，因为他们通常无法获得有关电池健康的信息。例如，行驶里程并不能完全反映电池健康状况，更重要的是电池在使用寿命期间的循环方式（例如慢速或快速充电、放电深度等）。未来，消费者可以通过‘电池护照’了解更多有关他们所购买的车辆的信息。”

沃尔沃公司全球可持续发展负责人瓦妮莎・布塔尼 (Vanessa Butani) 表示，沃尔沃正走在行业前列。“成为行业先锋和领导者对我们来说非常重要。” 沃尔沃希望通过比法规要求提前三年的时间推出“电池护照”，在向全电动化转型的过程中为消费者提供更高的透明度。

车主只需扫描驾驶员侧车门内侧的二维码，即可查看有关电池的关键信息。EX90 是首款搭载这项新技术的车型，沃尔沃计划将其推广至旗下所有纯电动汽车系列。

据悉，沃尔沃还将向监管机构提供更高级版本的“电池护照”，其中将包含有关电动汽车电池实时健康的信息。据 Circulor 首席执行官道格拉斯・约翰逊-庞斯根 (Douglas Johnson-Poensgen) 介绍，这项服务的使用费在未来 15 年内大约为每辆电动汽车 10 美元。

沃尔沃新款 EX90 在美国的起售价为 77,000 美元，这款豪华三排电动 SUV 将提供双电机和双电机高性能两种版本。EX90 的所有版本都配备了 111 千瓦时的电池，续航里程最高可达 300 英里（IT之家备注：约 482.8 公里），消费者可以选择六座或七座的布局。

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