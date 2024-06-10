为避免欧盟关税影响，沃尔沃 EX30、EX90 车型被曝由中国转产比利时

IT之家 6 月 10 日消息，据英国《泰晤士报》6 月 9 日报道，沃尔沃内部匿名人士称，公司正在将 EX30 和 EX90 SUV 电动车型的生产转移到比利时，以应对欧盟对中国进口电动汽车加征关税的可能。

▲ 沃尔沃 EX30

据悉，沃尔沃 EX30 位于张家口的吉利工厂生产，EX90 在沃尔沃大庆工厂生产。对于美国市场来说，EX90 是在沃尔沃位于南卡罗来纳州查尔斯顿的工厂生产的，因此其在美国的销售将不必处理任何关税问题，中国制造的 EX30 的命运则不太明朗。

在此之前，美国将中国制造的电动汽车的关税从 27% 提高到 100%，欧盟委员会也在对中国制造的电动汽车进行反补贴调查。然而，欧洲汽车行业则对中国电动汽车加征关税给出了不同意见，宝马、梅赛德斯-奔驰和大众汽车都对关税发出了警告。

▲ 沃尔沃 EX90

IT之家注意到，特斯拉创始人马斯克此前通过视频连线表示，“特斯拉和我都没有要求征收这些关税。事实上，当这个消息被宣布的时候，我很惊讶，抑制交易自由或扭曲市场的事情都不是好事。”马斯克认为，特斯拉在没有关税和优惠支持的情况下，在中国市场竞争得“相当不错”，故赞成“不征收关税”。

极星（Polestar）首席执行官托马斯・恩格拉特 (Thomas Ingenlath) 对拜登政府提高中国制造电动汽车关税的决定感到“不解”，他希望即使无法实现自由贸易，至少能实现公平贸易。

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