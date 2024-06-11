放弃 PICO 独占转向 Meta Quest，育碧《舞力全开 VR》10 月 15 日推出

IT之家 6 月 11 日消息，在今日凌晨的 2024 育碧前瞻会上，育碧宣布《舞力全开 VR》将于今年 10 月 15 日登陆 Meta Quest 平台。

IT之家注意到，《舞力全开 VR》于 2022 年首次亮相时为 PICO 首款独占游戏，育碧随后寻找了新的合作伙伴。

▲ 预告截图

据介绍，《舞力全开 VR》将于 10 月 15 日登陆 Meta Quest 2、Quest 3 与 Quest Pro VR 一体机，首发包含 25 首歌曲，目前已经确认的有：

Queen《Don’t Stop Me Now》

Selena Gomez《Bad Liar》

Nicki Minaj《Starships》

Ellie Goulding《Lights》

Carly Rae Jepsen《Call Me Maybe》

Fergie Ft. Q-tip，GoonRock《A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) 》

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