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首页 > 游戏之家>游戏快报

放弃 PICO 独占转向 Meta Quest，育碧《舞力全开 VR》10 月 15 日推出

2024/6/11 13:20:28 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 11 日消息，在今日凌晨的 2024 育碧前瞻会上，育碧宣布《舞力全开 VR》将于今年 10 月 15 日登陆 Meta Quest 平台。

游戏发售海报

IT之家注意到，《舞力全开 VR》于 2022 年首次亮相时为 PICO 首款独占游戏，育碧随后寻找了新的合作伙伴。

▲ 预告截图

据介绍，《舞力全开 VR》将于 10 月 15 日登陆 Meta Quest 2、Quest 3 与 Quest Pro VR 一体机，首发包含 25 首歌曲，目前已经确认的有：

  • Queen《Don’t Stop Me Now》

  • Selena Gomez《Bad Liar》

  • Nicki Minaj《Starships》

  • Ellie Goulding《Lights》

  • Carly Rae Jepsen《Call Me Maybe》

  • Fergie Ft. Q-tip，GoonRock《A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) 》

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关键词：舞力全开舞力全开VRQuest

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