75g 轻量化：ROG 月刃 AimPoint 36K 三模游戏鼠标 286 元探新低

ROG 月刃 AimPoint 36K 游戏鼠标 发售于 2022 年 11 月，首发价 449 元。

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IT之家了解到，相较于月刃无线版，这款鼠标搭载 AimPoint 36K 光学传感器，具有最高 36000 DPI、最大 650 IPS 以及 1000Hz 回报率，并能承受 50g 加速度。

整体采用右手人体工学设计，轻量化机身仅重 75g，配备了分离式 PBT 按键、第 2 代即插式微动（兼容 3pin 机械微动和 5pin 光学微动），同时配备轻量化的伞绳线以及 100% PTFE 脚垫，滑动顺滑迅捷，提供更好的游戏体验。

另外，月刃 AimPoint 36K 支持 Type-C 有线、无线 2.4G、无线蓝牙三种连接方式，在无线连接状态下可使用 ROG SpeedNova 技术提升稳定性和速度，并拥有长达 119 小时的续航时间。

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