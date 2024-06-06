电容器供电，iRocks 推出无电池无线游戏鼠标 M31R / M49R Plus

IT之家 6 月 6 日消息，综合 UNIKO's Hardware 和 XFastest 两家台媒报道，iRocks 艾芮克在 2024 台北国际电脑展上推出了两款无电池无线游戏鼠标 M31R Plus 和 M49R Plus。

▲ 图源 XFastest

正如其名所示，这两款新鼠标是轻量化三模无线鼠标 M31R 和 M49R 的改进型号。

IT之家查询得知，原版 M31R、M49R 鼠标均搭载 26000DPI 的原相 PAW3395 传感器，左右键按压寿命达 8000 万次，分别重 66g 和 56g。

M31R Plus 和 M49R Plus 抛弃了传统无线鼠标的化学电池供电方式，转而采用超级电容供电，仅需充电 3 分钟就可获得一周的续航时间，电量充满也只要 5 分钟。

▲ 图源 UNIKO's Hardware

相比化学电池，电容器的充放寿命也更长。iRocks 宣称其鼠标新品使用的电容寿命可达约 100000 次充放循环。

M31R Plus 和 M49R Plus 的升级之处不仅在于电源，两款新品在 USB 有线和 2.4GHz 无线模式下的回报率均提升至 8KHz，有效提升了玩家的操控精准度。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。