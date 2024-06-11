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苹果发布 2.0 版游戏移植工具包：改善 Win10 / Win11 兼容性、扩充开发工具

2024/6/11 14:52:10 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在 WWDC 2024 全球开发者大会上，发布了全新 2.0 版游戏移植工具包（Game Porting Toolkit 2），让开发者更轻松地将游戏移植到 Mac、iPhoneiPad 上。

改善 Windows 兼容性

苹果 2.0 版游戏移植工具包重点增强了和 Windows 游戏的兼容性，提供了全新的着色器调试工具，并更新了 Xcode 以统一跨设备的游戏代码和着色器。

扩充开发者工具

苹果还扩大了指导范围，帮助开发者将游戏移植到 Mac。工具包中引入了新的实用工具，让开发者更直观地评估游戏在 Apple Silicon 芯片上的性能表现。

IT之家附上最新版本的评估工具如下：

  • 更多的游戏技术

  • 改进图形和计算兼容性

  • 支持光线追踪

  • AVX2 指令集

  • 提高性能

开发人员还可以使用 Metal HUD、Metal GPU 捕捉和 Metal System Trace 等 Metal 工具，在评估过程中开始调试和剖析游戏。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：苹果游戏WWDC2024

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