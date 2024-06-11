苹果发布 2.0 版游戏移植工具包：改善 Win10 / Win11 兼容性、扩充开发工具

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在 WWDC 2024 全球开发者大会上，发布了全新 2.0 版游戏移植工具包（Game Porting Toolkit 2），让开发者更轻松地将游戏移植到 Mac、iPhone 和 iPad 上。

改善 Windows 兼容性

苹果 2.0 版游戏移植工具包重点增强了和 Windows 游戏的兼容性，提供了全新的着色器调试工具，并更新了 Xcode 以统一跨设备的游戏代码和着色器。

扩充开发者工具

苹果还扩大了指导范围，帮助开发者将游戏移植到 Mac。工具包中引入了新的实用工具，让开发者更直观地评估游戏在 Apple Silicon 芯片上的性能表现。

IT之家附上最新版本的评估工具如下：

更多的游戏技术

改进图形和计算兼容性

支持光线追踪

AVX2 指令集

提高性能

开发人员还可以使用 Metal HUD、Metal GPU 捕捉和 Metal System Trace 等 Metal 工具，在评估过程中开始调试和剖析游戏。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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