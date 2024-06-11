苹果放出下一代 CarPlay 系统更多界面截图：拥有高度可定制性，深度整合车机系统

IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今天的 WWDC 2024 开发者大会上分享了几个与即将推出的下一代 CarPlay 系统相关的编码研讨会内容，预计该系统将于今年晚些时候推出。

苹果展示了大量新的下一代 CarPlay 系统截图，其中一张图片首次展示了全新“车辆”“媒体”和“空调”应用的运行界面。下一代 CarPlay 将具有高度的可定制性，允许汽车制造商根据其车辆的独特之处来定制系统的设计，苹果展示了多种可能的设计选项和布局，如下所示：

其他图片更详细地展示了“车辆”和“空调”应用，它们将分别用于控制车辆设置和空调。

下一代 CarPlay 将允许汽车制造商显示与电动汽车充电状态、可用车辆软件更新等相关的自定义警报。此外，它还将支持后视摄像头集成，如下图所示：

IT之家注意到，苹果官网仍然表示，首批搭载下一代 CarPlay 系统的汽车将在 2024 年上市，但尚未提供更具体的发布时间框架。去年年底，阿斯顿・马丁和保时捷已经率先预览了下一代 CarPlay 的车载设计。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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