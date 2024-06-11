被指缺乏“杀手级 AI 功能”，苹果及其部分供应商股价下跌

IT之家 6 月 11 日消息，据彭博社报道，苹果公司备受期待的人工智能新功能反响平平，导致其部分亚洲核心供应商股价应声下跌。

分析师表示，此次发布的“Apple Intelligence”平台并无太大惊喜，无法扭转今年 iPhone 出货量下滑的预期，这给近期苹果及其相关零部件制造商的股市反弹泼了一盆冷水。

韩国 LG Innotek 股价一度暴跌 9.5%，为 2022 年 9 月以来最大跌幅。中国的立讯精密工业股价一度下跌 4.1%。彭博社汇编的数据显示，这两家公司超过 70% 的销售额来自苹果。

Meritz 证券公司分析师 Yang Seung Soo 在一份报告中写道：“令人失望的是，发布会上没有杀手级功能。”他补充说，iPhone 出货量不太可能出现意外的上涨。

苹果在一年一度的全球开发者大会上发布了操作系统更新以及与 ChatGPT 创建者 OpenAI 的新合作关系，但发布会结束后，其股价下跌了 1.9%，市值一夜蒸发 580 亿美元（IT之家备注：当前约 4208.85 亿元人民币）。上个月积极的财报表现和对其人工智能战略的预期，曾让苹果股价从 4 月份的低点反弹了近 20%。

在亚洲，周二当天跟随下跌的还有日本的夏普公司，其股价下跌了 2.9%。然而，一些相关的股票逆势上涨，例如芯片制造商台积电，其公布了强劲的 5 月份销售业绩后股价上涨。

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