游戏版号下发两年终得正果，腾讯宣布《宝可梦大集结》将登陆国行任天堂 Switch

IT之家 6 月 11 日消息，《宝可梦大集结》是腾讯天美工作室群与 The Pokémon Company 联合开发的首款宝可梦系列团队策略对战游戏，新一期「集结测试」将于 6 月 19 日开启（iOS / 安卓）。

腾讯游戏今日宣布，《宝可梦大集结》即将登陆腾讯 Nintendo Switch，并将在不久的将来开启一场由部分国行 Switch 用户参加的“集结测试”，拥有国行 Switch 的玩家均有机会获得参加资格。

6 月 19 日-7 月 29 日，《宝可梦大集结》将对 iOS / 安卓玩家开放新一期集结测试，本次测试为“付费删档测试”（iOS 可参与测试但无法付费），训练家的段位、等级等数据不会继承至正式服。

测试期间通过充值或直购进行付费的玩家，在游戏正式上线后使用同一账号登录，可享“宝石加量返还”福利，详细加量比例和返还规则将在后续官方消息中说明。IT之家附配置要求：

【安卓】

处理器：骁龙 625、麒麟 710、联发科 MT6765 及以上。

GPU：Mali-G51MP4、Adreno506 及以上

操作系统：Android 5 以上

设备最低：OPPO A73t

内存：3G 及以上

存储：预留 5G 及以上

【iOS】

设备最低：iPhone 6s

iOS 系统最低：iOS 12

这款游戏最初于 2022 年 12 月 28 日获得进口网络游戏版号，包括移动平台以及 Switch 平台，而且 iOS / 安卓平台之前已经开启过多轮测试，目前仍未公布正式上线日期。

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