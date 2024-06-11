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1mm 贴边技术 + 锯齿防缠绕：美的 GX5 洗地机 784.4 元（日常 1599 元）

2024/6/11 21:08:30 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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美的无尘感洗地机 GX5 上市售价 2299 元，今年日常售价 1599 元。

现 618 大促直降之 1149 元 + 下单立减 150 元，可领 20 元单品券 + 20 元补贴券。

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  • 如果不需要赠品（滚刷、清洁液、海帕）可折现 30 元 **，折合仅需 784.4 元。

* 以旧换新不看成色于好坏，只要有这个东西的“尸体”即可。

** 比较建议选择赠品，滚刷、清洁液目前官方标价均为 99 元。

美的无尘感洗地机 GX5 仅重 3.5kg，且支持助力。

内置 2600mAh 锂电池，官方宣称续航时间 30 分钟。

1mm 贴边技术，锯齿 + 刮条双防缠绕。

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关键词：洗地机

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