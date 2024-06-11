1mm 贴边技术 + 锯齿防缠绕：美的 GX5 洗地机 784.4 元（日常 1599 元）

美的无尘感洗地机 GX5 上市售价 2299 元，今年日常售价 1599 元。
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* 以旧换新不看成色于好坏，只要有这个东西的“尸体”即可。
** 比较建议选择赠品，滚刷、清洁液目前官方标价均为 99 元。
美的无尘感洗地机 GX5 仅重 3.5kg，且支持助力。
内置 2600mAh 锂电池，官方宣称续航时间 30 分钟。
1mm 贴边技术，锯齿 + 刮条双防缠绕。
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