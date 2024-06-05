首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

吸拖洗一体：小米米家无线洗地机 2C 京东 765 元再降价

2024/6/5 11:13:50 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
评论：

小米米家无线洗地机 2C 开售于 2023 年 10 月份，首发价 999 元。

京东 618 大促期间，活动价 949 元：

  • 领取 50 元优惠券 + 20 元补贴券（点此领取）；

  • 9.9 元购京东家居卡可领 40 元叠加券：点此领券

  • PLUS 专享立减 3.8 元；

  • 晒单返价值 20 元京豆；

  • 6 月 5 日晚 20 点~23 点 59 分购机返 50 元京豆；

949-50-20-40-3.8-20-50=765.2 元。

京东小米 米家 无线洗地机 2C 吸拖洗一体折后 765.2 元领 50 元券

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

  • 该产品内置杀菌系统，即开即用，号称细菌杀灭率、病毒灭活率可达 99.99%，且无需额外添除菌液。其采用实时电解水技术，可省去购买耗材费用。

  • 该产品采用实时活水杀菌洗涤，可实现每分钟 500 次的速度，边洗滚刷边拖地，滚刷还可实时洁净。其刮条采用紧密梳齿结构，可强力刮挤、剥离滚刷上的脏污毛发，减少缠绕。

  • 内置电池容量为 2500mAh，可实现约 30 分钟续航，号称可轻松征服 180㎡大户型。

  • 该产品配备有 550mL 污水箱、740mL 清水箱，同时可实现干湿兼顾，干湿垃圾一拖即净。

  • 此外，该产品可在标准模式、吸水模式、除菌模式之间切换，每种模式均可启动强化状态。

京东小米 米家 无线洗地机 2C 吸拖洗一体折后 765.2 元领 50 元券

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米米家洗地机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用