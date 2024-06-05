吸拖洗一体：小米米家无线洗地机 2C 京东 765 元再降价

小米米家无线洗地机 2C 开售于 2023 年 10 月份，首发价 999 元。
京东 618 大促期间，活动价 949 元：
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晒单返价值 20 元京豆；
6 月 5 日晚 20 点~23 点 59 分购机返 50 元京豆；
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该产品内置杀菌系统，即开即用，号称细菌杀灭率、病毒灭活率可达 99.99%，且无需额外添除菌液。其采用实时电解水技术，可省去购买耗材费用。
该产品采用实时活水杀菌洗涤，可实现每分钟 500 次的速度，边洗滚刷边拖地，滚刷还可实时洁净。其刮条采用紧密梳齿结构，可强力刮挤、剥离滚刷上的脏污毛发，减少缠绕。
内置电池容量为 2500mAh，可实现约 30 分钟续航，号称可轻松征服 180㎡大户型。
该产品配备有 550mL 污水箱、740mL 清水箱，同时可实现干湿兼顾，干湿垃圾一拖即净。
此外，该产品可在标准模式、吸水模式、除菌模式之间切换，每种模式均可启动强化状态。
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