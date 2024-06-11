刘庆峰：讯飞星火 V4.0 大模型 6 月 27 日发布，将提供多项 GPT-4o 不具备的能力

IT之家 6 月 11 日消息，科大讯飞今年 3 月推出了讯飞星火大模型 V3.5，而讯飞星火 V4.0 将于今年 6 月 27 日正式发布。

科大讯飞董事长刘庆峰在公司成立 25 周年司庆活动上透露，讯飞星火 V4.0 发布时将展示最新的端到端智能语音落地成果，同时公司的端到端的语音技术建模方案也排在计划中，预计三季度推向市场。

除此之外，科大讯飞还将提供 GPT-4o 没有的一句话复刻、高噪音场景语音识别、多方言多语种免切换功能。

在刘庆峰看来，OpenAI 发布 GPT-4o 对万物互联时代语音浪潮的推动，类似于当年 Siri 对语音应用的推动。它备受关注的原因有几个点：超拟人合成，使得说话不再是朗读腔调，而是真的像人一样自由对话；全双工交互，可以同时（瞬时）进行信号的双向传输，人机对话可以随时打断和继续；通过语音到语音的端到端建模，实现快速反应的极致交互体验。

据介绍，目前科大讯飞在超拟人合成技术方面，中英文、多语种都做到了国际领先。全双工技术方面，端到端的语音技术，背后有语音识别、文本生成、语音合成的过程，这些技术将在公司 6 月 27 日将发布的讯飞星火 V4.0 中得到体现，IT之家届时将为大家带来详细报道。

刘庆峰表示，在 5 月底上线的讯飞星火 V3.5 Max 版本，已在文本生成、知识问答、逻辑推理、数学能力上超越 GPT-4 Turbo 0429 的最新版本。

他还指出，大模型时代科大讯飞核心战略组成包括：

第一，赋能现有的软硬件和行业产品，形成基本盘。背靠科大讯飞的根据地业务，深入教育、医疗、工业、汽车、家电等行业赛道，同时打造基于大模型的翻译机、学习机等王牌硬件产品。

第二，开拓以央国企为代表的重点行业客户市场，提供真正解决行业和企业刚需的方案。

第三，开辟新兴赛道的软硬件一体化授权和新硬件机遇。比如机器人硬件、医疗硬件等。

第四，在万物互联时代，AI 助手的入口级战略机遇。

第五，推进“讯飞超脑 2030”计划，迈向家庭陪伴机器人的万亿市场。

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