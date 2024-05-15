【IT之家开箱】未来智能讯飞会议耳机 Pro 2 图赏：简洁商务，高端品质

5 月 15 日，未来智能公司正式发布了全新讯飞会议耳机 Pro 2（产品英文名：iFLYBUDS Pro2），该耳机无论是硬件层面还是软件层面相较于上一代都实现了全面升级。目前，IT之家也拿到了这款讯飞会议耳机 Pro 2，现在火速为大家送上开箱图赏。

讯飞会议耳机 Pro 2 的包装盒以黑色为底，正面是耳机的图案和产品文字表示，取下半包裹式的封套，里面是翻盖式的包装盒本体。

打开包装可以看到耳机和充电盒，在包装中耳机本体和包装盒是分开放置的，此外还有多尺寸耳塞、充电线、说明书、保修卡以及使用指南。

讯飞会议耳机 Pro 2 的整体产品设计语言还是延续了上一代的风格，耳机柄比较短，造型小巧别致。

IT之家拿到的这款为夜影黑配色，表面采用 PPG 大师漆，搭配深邃的黑色看起来深沉而不失灵动质感，造型简约，端庄，与产品主要面向的高端商务场景相得益彰。

讯飞会议耳机 Pro 2 音腔内侧有降噪麦克风，耳机柄底部也有细小的麦克风开口，而耳机柄的外侧采用了深灰色的弧面贴片设计，上面有未来智能的 Logo，让耳机的整体设计不止于单调。

同时讯飞会议耳机 Pro 2 软胶耳塞的外围为半透明的质感，内部隐约透露出红色的软胶接口，为整个耳机增加了科技感和神秘感，可以说是设计上的点睛之笔。

整个耳机非常小巧，单只重量只有 4.9g，戴在耳朵上轻若无物。

再看充电收纳盒，讯飞会议耳机 Pro 2 的充电盒造型略相比前代要更加圆润一些，深黑色的磨砂表面，看起来低调有质感。

充电盒顶部有银色抛光的 Logo，顶盖为滑轨式，轻轻往上一推，即可开盖。盒子内部有耳机的充电位，刚打开时会有亮灯的“L”“R”标识，视觉上颇为醒目。两个充电位中间有一个红色的“闪录”按钮，其功能我们后面会说。

总体来说，讯飞会议耳机 Pro 2 设计简约端庄，做工扎实，拥有浓厚的商务气质，可以说是职场精英的绝佳搭配。

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