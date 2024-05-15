【IT之家评测室】未来智能讯飞会议耳机 Pro 2 体验：更完善的 AI 生产力神器

如果问眼下最重要的科技趋势，生成式 AI 一定当红不让，没有之一。而经过一年多的发展，生成式 AI 正在迈向规模化应用的阶段，这个过程中最重要的载体自然就是各种智能终端设备。根据 IDC 的预测，到 2026 年，中国市场近 50％的终端设备的处理器将带有 AI 引擎技术。

在此背景下，未来智能公司在 5 月 15 日正式发布了全新讯飞会议耳机 Pro 2（产品英文名：iFLYBUDS Pro2），该耳机无论是硬件层面还是软件层面相较于上一代都实现了全面升级，带来了更高级、更全面的 AI 体验，同时也引领会议耳机进入进化型 AI 会议助理时代。

目前，IT之家也拿到了这款讯飞会议耳机 Pro 2 耳机，今天就让我们通过评测来看看它的实际体验如何。

一、外观设计

讯飞会议耳机 Pro 2 的包装盒以黑色为底，正面是耳机的图案和产品文字表示，取下半包裹式的封套，里面是翻盖式的包装盒本体。

打开包装可以看到耳机和充电盒，在包装中耳机本体和包装盒是分开放置的，此外还有多尺寸耳塞、充电线、说明书、保修卡以及使用指南。

讯飞会议耳机 Pro 2 的整体产品设计语言还是延续了上一代的风格，耳机柄比较短，造型小巧别致。

IT之家拿到的这款为夜影黑配色，表面采用 PPG 大师漆，搭配深邃的黑色看起来深沉而不失灵动质感，造型简约，端庄，与产品主要面向的高端商务场景相得益彰。

讯飞会议耳机 Pro 2 耳机音腔内侧有降噪麦克风，耳机柄底部也有细小的麦克风开口，而耳机柄的外侧采用了深灰色的弧面贴片设计，上面有未来智能的 Logo，让耳机的整体设计不止于单调。

同时讯飞会议耳机 Pro 2 软胶耳塞的外围为半透明的质感，内部隐约透露出红色的软胶接口，为整个耳机增加了科技感和神秘感，可以说是设计上的点睛之笔。

整个耳机非常小巧，单只重量只有 4.9g，戴在耳朵上轻若无物。

再看充电收纳盒，讯飞会议耳机 Pro 2 的充电盒造型略相比前代要更加圆润一些，深黑色的磨砂表面，看起来低调有质感。

充电盒顶部有银色抛光的 Logo，顶盖为滑轨式，轻轻往上一推，即可开盖。盒子内部有耳机的充电位，刚打开时会有亮灯的“L”“R”标识，视觉上颇为醒目。两个充电位中间有一个红色的“闪录”按钮，其功能我们后面会说。

总体来说，讯飞会议耳机 Pro 2 耳机设计简约端庄，做工扎实，拥有浓厚的商务气质，可以说是职场人士的绝佳搭配。

二、录音功能体验

第一次使用讯飞会议耳机 Pro 2，需要将它与手机配对，下载 iFLYBUDS App，即可快速识别配对。

在 App 中，你可以查看耳机的状态信息，以及对耳机进行各种功能操控。

讯飞会议耳机 Pro 2 定位于录音降噪会议耳机，因此我们首先来看它的录音功能。首先可以看到在录音模式上，这款耳机的录音功能包含通话录音转写、音视频录音转写、现场录音转写三种模式。

之前在测试上一代 iFLYBUDS Pro 耳机时，其闪录功能的方便性给IT之家留下了深刻印象，而这次讯飞会议耳机 Pro 2 的闪录功能得到了升级，场景再扩展，带来了业界首创的“红点录”功能，也就是前面提到的在充电盒中的那个“红点”按钮。

实际使用时，比如在会议现场，打开充电盒盖，一键按下这个红色按钮，即可进入现场录音模式。这个功能不需要打开 App，甚至无需连接手机，就能进行录音。就像下面小编测试的这样，当然为了验证耳机在录音，小编还是打开 App 来展现耳机的状态。

录音文件会存储在耳机中，且能智能选择存储录音的耳机，哪只耳机剩余存储时长多，就会录在哪只耳机里。讯飞会议耳机 Pro 2 可以做到现场拾音 7m，能轻松应对小型会议场景。

当然，除了“红点录”，你也可以通过长按左或右耳机柄的感应区进行通话闪录，这样在高铁或电梯里网络条件差，或者开车时忽然有电话呼入，这些情况都无需打开手机 App，就能直接闪录，非常方便。

以这款夜影黑版本为例，在不打开 App 的情况，左右耳机分别可保存 2 小时的录音内容，一共 4 个小时。存储在耳机中的录音文件可以后续通过 App 下载到手机上，进行转写等操作。

在通话录音方面，IT之家模拟了一次和销售打电话的场景，在通话过程中，打开 iFLYBUDS App 可以看到通话内容被实时转写成了文字，而且还能对转写文字进行实时的排版，区分说话人。小编在通话过程中故意加入了一些语气词，个别字词的重复，讯飞会议耳机 Pro 2 也能通过 AI 系统自动过滤掉。

AI 系统甚至会自动分析录音中的高频词，方便搜索高频词，比如这段对话中 AI 就帮小编筛选了多个高频词，小编在查找内容时就方便多了。

除了常规的通话，讯飞会议耳机 Pro 2 还支持各种网络电话，包括微信语音、腾讯会议、钉钉语言、飞书会议、Zoom、Teams 等语音及会议软件通话。IT之家以微信语音通话为例也进行了测试，讯飞会议耳机 Pro 2 确实能够照常实现录音。

音视频录音转写，就是当你在听播客、看视频、上网课等情况下，讯飞会议耳机 Pro 2 可以将音视频里的声音实时转成文字，也可以实时翻译，转写的文字会以实时字幕的形式显示，这个功能很适合大家查看一些视频资料时使用，相当于把视频或音频资料转为更方便使用的文字资料。

总体来说，讯飞会议耳机 Pro 2 的录音、转写功能是非常实用的，它让这款耳机产品拥有了基础的生产力属性，加上本身良好、完善的功能体验，可以成为辅助提升大家日常生产力的工具。

三、翻译功能体验

讯飞会议耳机 Pro 2 的翻译功能也有重要升级，目前支持同传听译、面对面翻译两种模式，从而覆盖各种需要翻译的场景。

同传听译也是个非常实用的功能，比如当现场听外语讲座、课程时，就可以使用这个功能，将手机靠近音源，在录音转写转译的同时，耳机将会播放翻译后的声音，从下面的视频可以听到，耳机里有在播放翻译外部英文音源后的中文播报。

面对面翻译功能则适合没有外语基础，现场与外国人沟通交流时使用。使用时，说中文的一方戴耳机，说外语的一方拿手机，双方可以无障碍交流，当小编说中文时，对方的手机会显示英文翻译，并有语音播报，而当对方说英文时，小编会在耳机里听到翻译后的中文播报。

此外，在转写和翻译的语种方面，讯飞会议耳机 Pro 2 也实现了升级，其转写及翻译支持语言从 11 种扩充到了 32 种，支持 12 种方言，新增支持藏语、维吾尔语 2 种民族语言，复杂语言环境也能得心应手。

四、viaim AI 会议助理功能体验

前面我们说到在生成式 AI 的加持下，讯飞会议耳机 Pro 2 成为引领会议耳机进入进化型 AI 会议助理时代的先锋，这就要说到讯飞会议耳机 Pro 2 的 viaim AI 会议助理了。viaim AI 是由未来智能开发的 AI 生成式会议办公效率工具。它可以对记录的内容进行“摘要总结”和“待办事项”提取。

比如，在测试过程中，IT之家模拟了一次关于“公司周六线下产品沟通会”事项讨论的会议，并使用讯飞会议耳机 Pro 2 进行会议录音。

首先，讯飞会议耳机 Pro 2 对会议内容录音转写的文字非常准确，基本上没看到识别或转写错误的地方。

然后小编点击屏幕右上角的“毛绒球”按钮，就能调用 viaim AI ，首先让它进行会议内容的摘要总结，viaim AI 能够很快将会议的重点内容摘要出来，关键信息都得到了提炼。

除了这场会议，IT之家此前也通过讯飞会议耳机 Pro 2 录音并转写了一篇短文，让 viaim AI 进行内容摘要，它同样能够很快很有条理地将内容进行提取，还是非常好用的。

再回到这次会议，在开会过程中，组长分配了一些任务，于是小编使用 viaim AI 进行“待办事项”的提取，可以看到它依然能将待办的任务完整地整理出来，并且是以表单的形式，后续完成一项，即可点按划除。

而点击右下角的 viaim AI 按钮，就能进一步对待办任务进行“智能询问”，这也是讯飞会议耳机 Pro 2 新增的功能，打开后，你只需语音 / 文字输入你的问题，viaim AI 就能回答用户关于当前记录内提到的问题和扩展问题。比如小编询问什么时候约见主持人，它就能够给出准确的回答。而在询问关于将演示设备和物料运送咖啡厅的任务时，viaim AI 还能对任务内容进行扩展，进一步提醒小编是否关注到咖啡厅的插座、Wi-Fi、桌椅好不好用，这里关于插座的问题是小编之前没有考虑到的。

整体来说，讯飞会议耳机 Pro 2 的 viaim AI 不仅好用，也更加实用，至少在音频、文字内容处理方面，确实可以称得上用户地得力帮手，在帮助用户快速获取需要的信息同时，还能进一步扩展，说不定有些被你忽视的事件细节，就能因为 viaim AI 的提醒而被关注到。

五、其他功能体验

除了上面这些，讯飞未来智能 讯飞会议耳机 Pro 2 另一个重要的功能卖点是降噪，毕竟这是一款“录音”“降噪”会议耳机。

具体来说，讯飞会议耳机 Pro 2 支持 48dB 的 AI 智能降噪，拥有环境降噪、通透模式、关闭降噪三种模式可选，其中环境降噪深度可达 48dB，行业领先。实际使用时，IT之家带着它出入地铁站，确实能够过滤掉绝大部分的噪音，听感就像在会议室一样安静。

讯飞会议耳机 Pro 2 还新增了骨声纹拾音麦克风，通话降噪能力大跃进，四麦克风融合通话降噪，搭配深度 DNN 通话降噪算法，可通话环境噪音较上一代增加 3 dB。在测试时，小编记录某次和别人通话的过程，通话时，小编特意在环境中模拟一些车水马龙的噪声，让对方进行通话录音，同时小编自己用另一台设备录制环境声，方便大家对比降噪前和降噪后的听感。

从下面的视频中可以明显看到，没经过降噪、直接录制的环境音，周围的噪音还是很明显的。而经过讯飞会议耳机 Pro 2 降噪，对方电话中听到的小编说话声则非常清晰，环境中基本听不到嘈杂的噪音，如同在安静的室内面对面交流一样，充分说明讯飞会议耳机 Pro 2 的降噪效果确实非常强悍。

除了降噪，还有对耳机来说同样比较重要的音质。这一次，讯飞会议耳机 Pro 2 的音质也得到了全面升级，它拥有 11mm 镀钛原生刚性振膜单元，TPU 镀钛材质的刚刚性和高弹性，带来更宽广的声场和更细腻的高保真声效体验，低声澎湃有力，高音清亮透彻，全音阶真实还原。

不仅如此，讯飞会议耳机 Pro 2 还通过了 Hi-Res 金标音质认证，支持 LHDC 高清音频解码，至高可达 1000Kbps，音质自然不会差。

实际听感方面，小编以《渡口》和《ONE I LOVE》这两首歌的听感简单说明。首先是《渡口》，这首歌前奏有一段低沉的鼓声，讯飞会议耳机 Pro 2 给到的震感很足，而且声音饱满，很有力，不拖泥带水，而到吉他和人声响起时，讯飞会议耳机 Pro 2 对两者都做了很悦耳细腻的表达，特别是蔡琴老师的中高音听起来很甜美。总体来说讯飞会议耳机 Pro 2 在低频和中频的声音上都有不俗的表现力。

而《ONE I LOVE》这首歌唇齿音和换气音比较明显，主要是听解析力。实际听下来，讯飞会议耳机 Pro 2 对这首歌女声的还原还是非常细腻的，换气声、唇音气息都能很清楚地听到，而到歌曲中间由中音转高音的旋律时，原唱那种高音爆发力也得到了相当出色的呈现。

除了音质，在操控方面，讯飞会议耳机 Pro 2 的一项新升级也给小编留下了深刻印象，就是语音操控。在 AI 技术的加持下，你无需用手，只需说话就能操控耳机，比如说“播放音乐”，耳机就能操控手机进行音乐播放，说“暂停播放”就会停止，说“上一首”、“下一首”也能切歌，而来电话时，则可以说“接听电话”等等。

总之这个功能非常方便，有了它，基本上连手都不用动了。

结语

讯飞会议耳机在真无线耳机市场中无疑是非常独树一帜、非常有想法的产品系列，而经过多代产品的更迭，如今讯飞会议耳机 Pro 2 在其主打的“AI 赋能生产力”层面已经呈现出越来越成熟、越来越完善的产品体验。

录音、转写、翻译、降噪这些核心功能，足以成为讯飞会议耳机 Pro 2 的创新标签，而同时，在音质、产品设计、交互体验方面，讯飞会议耳机 Pro 2 其实也没有落下，如果你不需要上面这些核心的生产力功能，那么它还是一款足够优秀的，日常使用也很出色真无线耳机。

最后，讯飞会议耳机 Pro 2 售价为 1599 元，预售到手价 1399 元，对于大部分职场商务人士来说，这个价位能获得一款实用、好用的生产力工具，其实也是非常值得的。

更重要的是，讯飞会议耳机 Pro 2 对于枯燥同质化的真无线耳机市场来说确实是一种创新和突破，也起来未来智能后续会在真无线耳机智能化的道路上拿出更加惊艳的产品。

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