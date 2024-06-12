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微软发布 6 月 Win11 累积更新 KB5039212 / KB5039213

2024/6/12 9:39:58 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 吉茵珂絲软媒新友2010825吾爱317输入法比利 的线索投递！

IT之家 6 月 12 日消息，微软现已向 Win11 23H2、22H2 和 21H2 用户推送了 2024 年 6 月份的补丁星期二更新，分别为 KB5039212（23H2 和 22H2）和 KB5039213（21H2）。安装更新后，系统版本号将分别变为 22621.3737、22631.3737 和 22000.3019。

Win11 23H2 和 22H2 主要更新

  • 修复了任务栏偶尔出现卡顿、无响应、消失后重显等问题。

Win11 23H2 更新改进

  • 此安全更新包含了 Win11 22H2 版本的全部改进，暂未记录额外的已知问题。

Win11 22H2 更新改进

  • 此安全更新包含了 5 月 28 日发布的 KB5037853 更新中的部分改进。安装此更新后：

  • 修复了安装 4 月份的 Windows 服务器安全更新后，导致 lsass.exe 进程停止响应的问题。

  • 修复了开启 BitLocker 后，系统无法从休眠状态恢复的问题。

  • 修复了 lsass.exe 在执行本地安全机构（域策略）远程协议 (LSARPC) 调用时内存泄漏的问题。

  • Win11 21H2 主要更新

  • 此更新修复了 Windows 操作系统的安全漏洞。

Win11 21H2 更新改进

  • 修复了 Windows 操作系统的安全漏洞。

此安全更新包含了以下改进：

  • 新增！此更新针对服务器消息块 (SMB) over Quick UDP Internet Connections (QUIC) 协议。启用了 SMB over QUIC 客户端证书身份验证功能。管理员可以使用此功能限制哪些客户端可以访问 SMB over QUIC 服务器。详情请参阅微软文档：在 Windows Server 中配置 SMB over QUIC 客户端访问控制。

  • 更新了系统自带的 curl.exe 版本至 8.7.1。

  • 修复了安装 4 月份的 Windows 服务器安全更新后，导致 lsass.exe 进程停止响应的问题。

  • 修复了远程桌面会话主机出现蓝屏代码 RDR_FILE_SYSTEM (0x27) 导致所有用户断开连接的问题。

  • 修复了安装 2023 年 11 月 13 日的 Windows 更新后，Microsoft Entra ID 账户无法进行二次身份验证的问题。

  • 修复了使用 SMBdirect 协议的网络中，Storage Spaces Direct (S2D) 和远程直接内存访问 (RDMA) 出现故障并导致无法管理群集的问题。

  • 修复了容器一直处于“ContainerCreating”状态的问题。

  • 更新了针对部分移动运营商的国家和运营商设置资产 (COSA) 配置文件。

  • 修复了开启 BitLocker 后，系统无法从休眠状态恢复的问题。

  • 修复了 Windows Defender 应用控制 (WDAC) 将未签名策略复制到可扩展固件接口 (EFI) 磁盘分区（应为签名策略分区）的问题。

  • 修复了使用第三方远程桌面协议 (RDP) 提供商时，增强的快速重新连接功能失效的问题。

  • 修复了知识一致性检查器 (KCC) 运行评估时导致 dsamain.exe 进程停止响应的问题。

  • 修复了 lsass.exe 在执行本地安全机构（域策略）远程协议 (LSARPC) 调用时内存泄漏的问题。

  • 修复了云提供商取消删除请求后，Windows 仍旧删除云文件的的问题。

已知问题

  • 安装此更新后，你可能无法更改您的用户帐户个人资料图片。

  • 当尝试通过选择“开始”>“设置”>“帐户”>“你的信息”按钮，然后选择“选择文件”来更改个人资料图片时，可能会收到一条错误消息，错误代码为 0x80070520。

据IT之家了解，本次更新将通过 Windows Update 自动推送安装，用户也可以从微软更新目录网站手动下载离线安装包，其中 23H2 和 22H2 的更新包可以在这里找到，21H2 的更新包可以在这里找到。

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关键词：Windows 11Win11

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