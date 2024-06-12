微软发布 6 月 Win11 累积更新 KB5039212 / KB5039213

IT之家 6 月 12 日消息，微软现已向 Win11 23H2、22H2 和 21H2 用户推送了 2024 年 6 月份的补丁星期二更新，分别为 KB5039212（23H2 和 22H2）和 KB5039213（21H2）。安装更新后，系统版本号将分别变为 22621.3737、22631.3737 和 22000.3019。

修复了任务栏偶尔出现卡顿、无响应、消失后重显等问题。

此安全更新包含了 Win11 22H2 版本的全部改进，暂未记录额外的已知问题。

此更新修复了 Windows 操作系统的安全漏洞。

修复了 lsass.exe 在执行本地安全机构（域策略）远程协议 (LSARPC) 调用时内存泄漏的问题。

修复了开启 BitLocker 后，系统无法从休眠状态恢复的问题。

修复了安装 4 月份的 Windows 服务器安全更新后，导致 lsass.exe 进程停止响应的问题。

此安全更新包含了 5 月 28 日发布的 KB5037853 更新中的部分改进。安装此更新后：

修复了 Windows 操作系统的安全漏洞。

新增！此更新针对服务器消息块 (SMB) over Quick UDP Internet Connections (QUIC) 协议。启用了 SMB over QUIC 客户端证书身份验证功能。管理员可以使用此功能限制哪些客户端可以访问 SMB over QUIC 服务器。详情请参阅微软文档：在 Windows Server 中配置 SMB over QUIC 客户端访问控制。

更新了系统自带的 curl.exe 版本至 8.7.1。

修复了安装 4 月份的 Windows 服务器安全更新后，导致 lsass.exe 进程停止响应的问题。

修复了远程桌面会话主机出现蓝屏代码 RDR_FILE_SYSTEM (0x27) 导致所有用户断开连接的问题。

修复了安装 2023 年 11 月 13 日的 Windows 更新后，Microsoft Entra ID 账户无法进行二次身份验证的问题。

修复了使用 SMBdirect 协议的网络中，Storage Spaces Direct (S2D) 和远程直接内存访问 (RDMA) 出现故障并导致无法管理群集的问题。

修复了容器一直处于“ContainerCreating”状态的问题。

更新了针对部分移动运营商的国家和运营商设置资产 (COSA) 配置文件。

修复了开启 BitLocker 后，系统无法从休眠状态恢复的问题。

修复了 Windows Defender 应用控制 (WDAC) 将未签名策略复制到可扩展固件接口 (EFI) 磁盘分区（应为签名策略分区）的问题。

修复了使用第三方远程桌面协议 (RDP) 提供商时，增强的快速重新连接功能失效的问题。

修复了知识一致性检查器 (KCC) 运行评估时导致 dsamain.exe 进程停止响应的问题。

修复了 lsass.exe 在执行本地安全机构（域策略）远程协议 (LSARPC) 调用时内存泄漏的问题。