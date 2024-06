微软发布 6 月 Win11 累积更新 KB5039212 / KB5039213

新增!此更新针对服务器消息块 (SMB) over Quick UDP Internet Connections (QUIC) 协议。启用了 SMB over QUIC 客户端证书身份验证功能。管理员可以使用此功能限制哪些客户端可以访问 SMB over QUIC 服务器。详情请参阅微软文档:在 Windows Server 中配置 SMB over QUIC 客户端访问控制。