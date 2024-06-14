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搁置 6 月 18 日发布计划，微软将邀请社区成员再打磨 Win11 “回顾”功能

2024/6/14 10:28:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 14 日消息，微软公司今天更新新闻稿，宣布搁置 6 月 18 日向 Copilot+ PC 推广 Windows 11 “回顾”（Recall）功能的发布计划，并表示未来几周内将邀请 Windows Insider 项目成员参与测试。

微软表示在收集 Windows Insider 项目成员对“回顾”功能的反馈和建议之后，再以预览版的形式，向所有 Copilot + PC 设备开放。

IT之家本月 8 日报道，微软首席研究科学家海梅・蒂文（Jaime Teevan）重申 Windows 11“回顾”（Recall）功能本地运行，且加密存储之后，微软官方今天通过 Window Experience 博客表示，目前正努力调整 Recall，减轻用户的担忧。

负责管理 Windows + Devices 团队的微软副总裁帕万・达瓦卢里（Pavan Davuluri）并没有为 Recall 此前曝光的“安全漏洞”道歉，只表示正进行一些调整，以减轻用户的担忧。

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微软首席科学家重申：Win11 Recall 功能本地运行，且加密存储

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关键词：Win11微软

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