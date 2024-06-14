微软发布 Win11 RP 226x1.3807 预览版：增强 Copilot、原生创建 7-Zip / TAR 压缩文件等

IT之家 6 月 14 日消息，微软今天面向 Release Preview 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Windows 11 的 KB5039302 更新，22H2 安装后版本号升至 Build 22621.3807、23H2 安装后版本号升至 Build 22631.3807。

IT之家附上本次更新主要内容如下（带星号 * 的项目表示正逐步推出）

* 新增功能：推进 Windows 端的 Copilot 体验。Copilot 现在可以固定在任务栏上，行为与应用程序无异。这将为您带来典型应用程序的体验。例如，您可以调整窗口大小、移动和调整窗口。

* 新增功能：此更新会影响文件资源管理器。现在用户可以使用右键菜单创建 7-Zip 和磁带存档（TAR）文件。右键单击文件后，“压缩为”项目将为你提供使用 gzip、bzip2 等工具压缩文件的方法。

* 新增功能：显示桌面按钮默认情况下位于任务栏上。若要更改，请右键单击任务栏并选择任务栏设置。在页面下部，你可以找到任务栏行为。

* 新增功能：此更新在“设置”主页上添加了新的 Game Pass 推荐卡。用户使用 Microsoft 账户登录 Windows 后，该主页将显示在家庭版和专业版上。用户在 PC 上积极玩游戏，则会显示该卡。

* 新增功能：此更新添加了对 Emoji 15.1 的支持。Windows 支持用于家庭分组的类似 Unicode 符号的形状。但 Windows 仍将继续使用人物作为表情符号。

* 新增功能：用户现在可以从 Windows 共享窗口复制文件。

* 新增功能：用户可以在 Azure 虚拟桌面中将 OneDrive 用作远程应用程序。

* 此更新将 DDR 速度单位从 MHz 改为 MT/s。

* 此更新解决了一个影响 USB 设备的问题。使用 "安全删除硬件" 选项弹出 USB 设备时会失败。

* 此更新会影响进程 handles，任务管理器在停止进程时会更快地释放进程 handles。

* 此更新使任务管理器更加可靠。

* 此更新会影响任务管理器中进程的排序顺序。更改顺序后，性能会更好。

* 此更新可在抓取任务管理器窗口顶部时更轻松地调整其大小。

此更新可解决影响组策略的问题。当网络速度较慢时，它无法检测到。相反，它会假定存在快速链接。

此更新解决了一个影响 Storage Spaces Direct (S2D) 和 Remote Direct Memory Access (RDMA) 的问题。在网络中将它们与 SMBdirect 一起使用时，网络会出现故障。您还会失去管理群集的能力。

此更新解决了一个影响 GPU 的问题。它们不会进入空闲状态，从而停止耗电。

此更新添加了注册表键 HKLM\Software\Microsoft\Windows\DWM ForceDisableModeChangeAnimation (REG_DWORD)。将其值设置为 1（或非零数字）后，它将关闭显示模式更改动画。如果值为 0 或键不存在，则动画将被设置为打开。

该更新更新了某些移动运营商的国家和运营商设置资产（COSA）配置文件。

此更新解决了一个影响 Snipping Tool 的问题。在某些 PC 上使用该工具录制视频时，音频会失真。

此更新可解决影响 Azure 虚拟桌面会话的问题。死锁会阻止你登录它们。