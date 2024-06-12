首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

双核 AMD R1600：群晖 DS923+ 四盘位 NAS 存储 3489 元再降价

2024/6/12 9:48:03 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
评论：

群晖 DS923 + 四盘位 NAS 发售于 2022 年 11 月份，适用于小企业和家庭办公室，官方上市价 4950 元。

京东 618 大促期间，活动价 4588 元：

到手价为 3489.82 元起：

京东群晖 DS923+ 四盘位 NAS4G ECC 内存折后 3489.82 元直达链接

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

群晖 DiskStation DS923+ NAS 采用了 4 盘位配置，能储存超过 50 TB 的容量，还可搭配 DX517 扩充装置，扩充至 9 盘，以容纳超过 120 TB 的容量。使用者可以升级到 10GbE 网络，通过内建 PCIe 插槽添加 M.2 NVMe SSD。

该 NAS 搭载了 AMD R1600 嵌入式处理器，2 核规格，2.6-3.1GHz 频率；配备 4GB DDR4 ECC 内存，最高支持 32GB，支持 虚拟机、Docker 等。接口包括 2 个 1GbE 网口、一个 USB 3.2 和一个 eSATA 接口。

图片

DS923+ NAS 还搭载了多功能 Synology DiskStation Manager 7（DSM 7） 系统，提供全方位解决方案，包含保护及管理业务资料、轻松协作处理文件、远端存取档案及监控实体资产。另外，DS923+ 提供优秀效能、开箱即用的便利性，还能轻松升级网络选项，通过网络卡进一步提高资料传输速度。

图片

京东群晖 DS923+ 四盘位 NAS4G ECC 内存折后 3489.82 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：NAS群晖

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用