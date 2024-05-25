铁威马发布 F2-424 双盘位 NAS：赛扬 N95、双 2.5G 网口，379.99 美元

IT之家 5 月 25 日消息，铁威马 TerraMaster 发布了最新的双盘位 NAS 产品 F2-424，搭载赛扬 N95 四核处理器与双 2.5G 网口，售价 379.99 美元（IT之家备注：当前约 2755 元人民币）。

全新的 F2-424 采用英特尔赛扬 N95 4 核 4 线程处理器、8GB DDR5 内存、2 个 2.5GbE 网口、2 个 M.2 NVMe 插槽，并增加了一个 USB Type-C 接口和一个 USB Type A 接口，并支持链路聚合，整体性能较上一代产品提升 40%。

应用程序加载速度提高了 90%

文件和照片检索速度提高了 40%

数据库响应速度提高了 50%

网页的 PHP 响应速度显著提高了 60%

此外，F2-424 搭载 TOS 5.1 操作系统，并可在不久的将来平滑升级到 TerraMaster TOS 6 操作系统，提供中心化备份、快照、云同步等功能，支持 RAID 0 / 1 / JBOD / Single 与 TRAID 模式，运行噪音 19dB。

铁威马尚未公布 NAS 新品 F2-424 的国行售价及发售日期。

IT之家此前报道，同系列的四盘位产品 F4-424 已于国内市场上市，国行售价 2499 元起。

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