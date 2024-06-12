国产类魂单机游戏《明末：渊虚之羽》上架 Steam：古蜀国风克苏鲁，明年发售

IT之家 6 月 12 日消息，国产类魂单机游戏《明末：渊虚之羽》于 6 月 10 日在 Xbox Games Showcase 活动中惊喜亮相，该作将于 2025 年发售，首发加入微软 XGP。

官方今日公布了《明末：渊虚之羽》的中文配音预告片，并宣布登陆 Xbox Series X|S 系列、Windows、Game Pass、PlayStation 5、EPIC Games 和 Steam 平台（点此查看），现已可加入愿望单。

该游戏号称是一款基于古蜀文明创作的国风克苏鲁魂类 ARPG，Steam 页面则显示“《明末：渊虚之羽》是一款类魂动作角色扮演游戏，故事发生在巴蜀之地，此时正值黑暗动荡的明末，战事四起，一场神秘的疫病催生了妖怪一般的生物”。

Steam 页面还显示，该游戏由 505 Games 发行，支持中英文音频，PC 配置要求暂未公布。

IT之家注意到，该作在 2021 年首次公布开发进度实机演示后，就再也没有新的预告，如今确认还在制作中。

《明末：渊虚之羽》游戏官方简介如下：

明末：渊虚之羽是一款类魂动作角色扮演游戏，故事发生在巴蜀之地，此时正值黑暗动荡的明末，战事四起，一场神秘的疫病催生了妖怪一般的生物…… 玩家将扮演无常，一位失忆的女侠，在可怕的羽化病的折磨下，揭秘自己神秘的过往。深入巴蜀之地，通过不断击败敌人，强化武器，掌握全新技能。奉献赤汞强化战斗能力，在动作感十足的冒险中发掘全新战技。你可以利用强大的材料改装武器，打造适合自己的战斗风格。 直面扭曲可憎的怪物，借助远古流传下来的道具，挑战灭绝人性的丑陋黑暗。探索真相的旅途上，你会穿过失落的寺庙，密林间的废墟以及危机四伏的幽径。随着逐步拼凑起无常丢失的记忆，真相逐步被揭开，每次决定，挖掘到的秘密，以及你所相信的盟友，都会影响到最终结局。 丰富的剧情故事，流畅的战斗系统以及动人心魄的视觉感受将带给你无比的沉浸感，在这片蔓延着混乱与死亡的土地上，留下一段难忘的旅程。你能发掘无常身上诅咒的真相，为巴蜀带来和平吗？还是说你会屈服于侵蚀一切的恐怖？世界的命运掌握在你的手中。 诸行无常，因果之循，长存不灭。

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