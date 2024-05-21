《黑神话：悟空》WeGame 游戏属性界面移除“Denuvo 防盗版”标签

IT之家 5 月 21 日消息，在 5 月 19 日举行的 2024 腾讯 WeGame 游戏之夜上，《黑神话：悟空》官方公布了简中游戏 PC 标准版的定价为 268 元，将于 8 月 20 日发售。

WeGame 已上线了《黑神话：悟空》，根据商店页最初信息显示，游戏使用了 D 加密（Denuvo）反盗版。

▲ 此前的 WeGame 界面

随后 WeGame 商店页进行了更新，游戏属性一栏仅显示支持退款、支持云存档两项，D 加密等其他项目被删除。

▲ 修改后的 WeGame 界面

D 加密被诸多游戏工作室广泛使用，用于保护其游戏不被盗版。但 D 加密也伴随着“副作用”，那就是影响游戏性能。大量游戏会首发搭载 D 加密防止被破解，发售一段时间后再进行移除以提升玩家体验。

《黑神话：悟空》 是一款以中国神话为背景的动作角色扮演游戏。故事取材于中国古典小说“四大名著”之一的《西游记》。玩家将扮演一位“天命人”，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。

IT之家整理《黑神话：悟空》官方介绍如下：

雄奇壮丽，光怪陆离

别有世间曾未见，一行一步一花新。欢迎来到亦真亦幻的东方魔幻世界！

妖魔鬼怪，卷土重来

行者英勇善战、威名远扬，对手纷至沓来、但求一战。《西游记》的一大看点，便是各有所长的各路妖魔鬼怪。

山摇地动，各显神通

炼就长生多少法，学来变化广无边。五光十色又相生相克的法术、变化与法宝，一直都是中国神话中最为招牌的战斗要素。

千形万象，荡气回肠

探寻各色人物背后的故事。敌人的凶恶狡猾只是表象，他们的来历、个性与动机，往往更加耐人寻味。

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