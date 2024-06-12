消息称苹果 iPhone 16 Pro 所有物理按键改为电容按键，位置不变依旧突起

IT之家 6 月 12 日消息，博主 @刹那数码 发文表示，供应链内部人士向其暗示 iPhone 16 Pro 系列可能会是电容按键。

他在此前爆料称 iPhone 16 Pro 将砍掉一切物理按键，同时现有按键位置不变，依旧凸起，减少边框开孔，关机的方式也依旧是电源键 + 音量键组合。

该博主还表示，去除物理按键后的体验类似于苹果的 Apple Pencil Pro（IT之家备注：Apple Pencil Pro 支持“轻捏”压感（挤压笔身）调出小工具）。

据IT之家此前报道，台媒称日月光投控拿下苹果订单，独家获得苹果今年全新设计、用于 iPhone 16 系列新的机身两侧，取代现有实体按键的电容式按键系统级封装（SiP）模块大单，也印证了这一爆料。

苹果一直在努力去掉所有物理按键，从 iPhone 7 开始，苹果就使用电容式组件取代传统 Home 按键，用户“按下”电容式 home 键时手机通过马达震动进行模拟，实现“以假乱真”的效果。

▲ iPhone SE3，采用电容式 home 键

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