预定“全球最窄边框手机”，消息称苹果 iPhone 16 Pro 将打破三星 Galaxy S24 纪录

IT之家 6 月 4 日消息，消息源 @i 冰宇宙昨日（6 月 3 日）在 X 平台发布推文，曝料称苹果 iPhone 16 Pro 将收窄边框，超过三星 Galaxy S24 手机，成为全球边框最窄的手机。

消息源并未提及苹果 iPhone 16 Pro Max，预估苹果也会收窄该机型的边框。

IT之家今年 5 月 28 日报道，三星 Display 和 LG Display 已经同时获准为 iPhone 16 Pro 系列机型量产 OLED 屏幕，由于采用边框缩减结构（BRS）技术，进一步收窄屏幕边框。

苹果使用了一种名为“低压注塑成型”（LIPO）的技术成功缩小了 iPhone 15 Pro 机型的边框宽度，使其达到了 1.5 毫米（iPhone 14 为 2.2 毫米）。

而该 BRS 技术通过将内部铜线卷成更紧凑的结构来缩小手机底部显示屏的边框宽度。据报道，苹果计划将这项技术应用于所有四款即将于今年下半年发布的 iPhone 16 机型。

这两家供应商均在本月早些时候获得了批准，为 iPhone 16 Pro 机型的屏幕量产铺平了道路。三星 Display 将为所有四款 iPhone 16 机型提供 OLED 屏幕，而 LG Display 将供应 Pro 系列机型的屏幕。此外，京东方预计将为 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 提供 OLED 显示屏。

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